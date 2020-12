Videók :: 2020. december 7. 21:43 ::

Dúró Dóra: egy nemzeti-keresztény párttól elvárható, hogy a politikusai a magánéletükben is így éljenek

Nyomást kívánnak gyakorolni a kormányzatra Trianon-ügyben is, erre szolgált a "békeszerződés" nyilvános elégetése - mondta Dúró Dóra az ATV-ben. Szájer Józsefről is beszélt, szerinte Szájer esetében a kormánynak nem az életmódja volt elfogadhatatlan, hanem az, hogy ez nyilvánosságra került.

Románia budapesti nagykövetsége előtt elégették a trianoni diktátum egy kinyomtatott példányát a Mi Hazánk politikusai. Dúró Dóra ennek kapcsán az ATV Startban elmondta, hogy a szerződés 100. évfordulója volt az apropója, és december 1-je pedig egy román nemzeti ünnep. Ezért akarták felhívni arra a figyelmet, hogy Trianon nem hozott békét, és a külhoni magyarok érdekei nem védettek, a magyar kormány nem lép fel ennek érdekében megfelelően. Dúró szerint képesek nyomásgyakorlásra, példaként hozta, hogy a "mesekönyv" ledarálását követően a kormány módosította az Alaptörvényt. Azt gondolja, hogy ha ez nem történik meg, és nem kerül a figyelem középpontjába a kérdés, akkor a kormány nem lépi meg az Alaptörvény módosítását.

Hasonló nyomás alá akarják helyezni a kormányt Trianon ügyében is - Dúró szerint ebben a kérdésben is hiteltelen a kormány. Szájer József botránya pedig megmutatta, hogy a kereszténység emlegetése is mennyire hiteltelen, szerinte egy álnemzeti kormányról van szó. Dúró szerint Szájer esetében a kormánynak nem az életmódja volt elfogadhatatlan, hanem az, hogy ez nyilvánosságra került. "Ez nagyon nagy különbség"- jelentette ki a politikus.

Nem tudja elképzelni, hogy a Fidesz vezetésében ne tudtak volna erről. "Egy olyan emberről, aki a 30 éve tűzközelben van, lehetetlen, hogy ne tudták volna. Orbán Viktort ez akkor kezdte el zavarni, amikor nyilvánosságra került, és a szavazók is megtudták" - mutatott rá.

A Mi Hazánk politikusát a hiteltelenség és a hazugság zavarja a legjobban az ügyben. Ha egy párt nemzeti-keresztényként kívánja magát meghatározni, a politikusoknál elvárható lenne, hogy igyekezzenek ezt az értékrendet a saját magánéletükben is alkalmazni. Négygyerekes anyaként a politikában is a család fontossága mellett tud hitet tenni, mert a politikai és magánvéleménye egybeesik.