Videók :: 2023. március 9. 08:35 ::

Így érkeztek meg Budaházyék és szimpatizánsaik az ítélethirdetésre, Morvai Krisztina is nyilatkozott

Több mint 12 évi fideszes teljhatalom után még mindig tart a Gyurcsány-érában indított koncepciós büntetőeljárás. A mai nap kétségkívül mérföldkő: másodfokon még nem született eddig ítélet az amúgy egészen Kúriáig az igazságszolgáltatás minden szintjét megjárt perben.

Egy éve a megismételt első fokú eljárásban a 17-ből még 15 vádlottat ítéltek el, a legtöbbeket súlyos fegyház- és börtönévekre. Budaházy György például 17 évet kapott akkor, fegyházban, amelyből kedvezménnyel sem szabadulhat. Másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla előtt azonban már csak tízen állnak, a többieket a köztársasági elnök főként ez elhúzódó eljárásra hivatkozva kegyelemben részesítette.

Budaházy György és 9 társa ügyében most másodfokú ítéletet hirdetnek, amely, ha ellentétes az első fokkal, azaz felmentés az eredmény, akkor a harmadfokú eljárás előtt nyílik meg a lehetőség, ha azonban az ítélőtábla is azt mondja, bűnösök terrorcselekmények elkövetésében a hunniások, ez a másodfokú ítélet jogerőre is emelkedik. A Fővárosi Ítélőtábla előtt reggel 8 órától gyülekeznek a Budaházyék mellett kiállók, írja a PestiSrácok.



Fotó: Szent Korona Rádió