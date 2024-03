Videók :: 2024. március 20. 12:50 ::

"Jöjjön ki Óbudára" - csak ne sötétedés után!

A közszolgálati média gyakran közöl megdöbbentő felvételeket a nyugat-európai városokban kialakult, gyakorlatilag törvényen kívüli állapotban leledző no-go zónákról. Jó hír – már akinek ez jó hírnek számít –, hogy aki szeretné személyesen is átélni, milyen is lehet egy ilyen területen az élet, annak már nem kell több száz kilométereket utaznia, elég, ha kilátogat Óbuda Barackosnak nevezett részére. Azonban jó szándékúan figyelmeztetjük, ha épségben vissza is akar onnan térni, akkor ne egyedül, s főleg ne sötétedés után tegye, írja a MÖM.

Videó az ott kialakult állapotokról: