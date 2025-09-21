Videók :: 2025. szeptember 21. 18:36 ::

Késsel szaladgáló bitorló tartja félelemben a tulajdonost

Purczel Antal tulajdonol egy családi házat, s annak minden haszonélvezeti jogát. Az előzőleg haszonélvezőként ott lakó rokon hölgy jóhiszeműen anno beengedte a saját fiát az ingatlanba. Aztán az idős hölgy időközben elköltözött onnan, és eladta a haszonélvezeti jogát is a tulajdonos Antal úrnak. De a fia továbbra is ott maradt, és minden jogcím nélkül, immár több mint 1 éve bitorolja az ingatlant. Ráadásul úgy, hogy semmilyen papírral nem rendelkezik az ott tartózkodáshoz. Nem fizeti a rezsit, és késsel szaladgálva tartja távol az ingatlan tulajdonosát.