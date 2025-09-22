Videók :: 2025. szeptember 22. 18:48 ::

Toroczkai Orbánnak: három ügyben is átverte a nemzeti tábort!

Toroczkai László (Mi Hazánk) szerint ha a miniszterelnök naggyá szeretné tenni Magyarországot, ahhoz nagyon kevés lesz az, amit elmondott.

Kiemelte Kárpátalja helyzetét. Sem a kormány, sem Magyar Péter nem gondolja, hogy az 1991-es kárpátaljai népszavazás eredményét ratifikálnia kellene az ukrán parlamentnek - nehezményezte.

Hozzátette, a Visegrádi Négyeken belül sem sikerült naggyá tenni Magyarországot, "elhúzott" mellettünk Lengyelország és Csehország is.

Azt is mondta, megint nem lehetett hallani, mi az a gazdaságpolitika, amely új pályára állítaná Magyarországot, és több gyerek születne.

Ismét demográfiai mélypont közeledik, az ország adósságállománya egyre gyarapodik, a kormány leginkább a multinacionális cégeket támogatja - sorolta, hiányolva a végrehajtó-maffia elleni fellépést is.

Erről beszélt Orbán napirend előtt

A miniszterelnök napirend előtti felszólalása nyitotta a parlament őszi ülésszakának első ülését. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nem akarja, hogy az Európai Unió harcban álljon, ezért nem támogatja Ukrajna uniós tagságát sem, és amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig nem lesz migrációs paktum, nem lesznek migránsgettók és nem lesz migránsbűnözés sem.

Magyarország nem akarja, hogy az Európai Unió harcban álljon, ezért nem támogatja Ukrajna uniós tagságát sem - mondta Orbán Viktor. A kormányfő jelezte: nyáron a kormánynak foglalkoznia kellett Magyarország energiabiztonságával is, mert a Barátság kőolajvezetéket ukrán támadások érték. Megjegyezte: az ukránoknak is méltányolniuk kellene, hogy Magyarország Ukrajna első számú villamos energiaellátója.

Orbán Viktor kiemelte: a háztartások rezsicsökkentésének fenntartásához elengedhetetlen az orosz gáz és az orosz kőolaj. A magyar kormány döntéseinek köszönhetően 2025-ben is az Európai Unió legalacsonyabb áram- és gázárait tudják biztosítani a magyar családoknak; a rezsicsökkentés nélkül minden család évente több százezer forinttal fizetne magasabb árat az energiáért - hívta fel a figyelmet.

Parlamenti beszédében a kormányfő a brüsszeli gazdaságpolitikát alacsony színvonalúnak, lassúnak, tétovának és cselekvésképtelennek nevezte, és úgy értékelt: a következő hónapok súlyos kérdése, hogy az unió tud-e változtatni.

Orbán Viktor azt javasolta, ne várakozzanak a kétséges irányú, minőségű és ütemezésű brüsszeli gazdaságpolitikára. Az elmúlt hónapokban a kormány úgy döntött, hogy nem várakozik tovább, hanem megindítja a saját nemzeti utat követő gazdasági programját. Július 1-jétől elindították Európa legnagyobb adócsökkentési programját, jövedelemadó-mentessé tették a csed-et és a gyed-et.

Szintén július 1-jétől ötven százalékkal megemelték a családi adókedvezményt, 2026. január 1-jétől újabb ötven százalékot emelnek - jelezte.

A háromgyermekes anyák október 1-jétől, a kétgyermekesek 2026. január 1-jétől felmenő rendszerben egész életükben szja-mentessé válnak, ami egymillió édesanyát érint.

A családi adókedvezmények növelésével és a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességével egy kétgyermekes családnál évi 1,7 millió forinttal, egy háromgyermekesnél évi 2,4 millió forinttal több maradhat 2026-ban. Ezek az intézkedések együtt plusz négyezer milliárd forintot hagynak a családoknál a következő négy évben - mondta, hozzátéve: ezt hívja a kormány családbarát adóforradalomnak, amit vállaltak és megcsinálnak.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy szeptember 1-jével elindították a rendszerváltás utáni leggrandiózusabb otthonteremtési programot, a fix három százalékos hitelt.

Kiemelte: meghosszabbították az árréscsökkentést november 30-ig, és a kormány elfogadta az önkéntes árkorlátozást a bankoktól, a biztosítóktól és a telekommunikációs cégektől.

Kitért arra is, hogy a kormány 30 ezer forintos élelmiszerutalványt biztosít 2,4 millió nyugdíjasnak, és újabb fél évvel meghosszabbodik a kamatstop.

Hozzátette, a magasabb infláció miatt kiegészítő nyugdíjemelés jár, ami átlagosan idén plusz 51 155 forintot jelent.

Orbán Viktor kedvezőtlennek értékelte az EU-Amerikai Egyesült Államok vámmegállapodást, szerinte ez nem az európaiak érdekeit szolgálja, és a magyar gazdaságra nézve is vannak következményei, amiket ellensúlyozni kell. Ezért - folytatta - a Nemzetgazdasági Minisztérium iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervet dolgozott ki.

A miniszterelnök sikeresnek értékelte az egyetemek összekapcsolását a gazdasági élet szereplőivel.

Hangsúlyozta: az Európai Bizottság azt közölte, hogy Magyarország vezesse be a progresszív adózást, szűkítse az adókedvezményeket, számolja fel a rezsicsökkentést, valamint szüntesse meg a kamatstopot és az árréscsökkentést, a kormány ezért nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről.

Az Európai Bizottsággal folytatott vita miatt szükséges, hogy a közteherviselésről és az egykulcsos személyi jövedelemadóról társadalmi vita legyen - hangoztatta, jelezve: a konzultációs kérdőívek postázása október elején kezdődik. Arra biztatott mindenkit, nyilvánítsa ki a véleményét, töltse ki és küldje vissza a kérdőíveket.

Orbán Viktor arról is beszélt: az év elején a kormány hajtóvadászatot indított a kábítószer-kereskedők ellen. Azóta több mint egy tonna drogot vontak ki a feketepiacról, 6581 büntetőeljárás indult, több mint 900 millió forint értékben foglaltak le drogkereskedelemhez köthető vagyonelemeket.

Orbán Viktor beszéde végén kitért a verbális és online erőszakra is. Közölte, "ott tartunk", hogy vannak ellenzéki politikusok, akik fegyverrel járnak nyilvános politikai összejövetelekre. "Ne veszítsük el a józan eszünket, nem őserdőben élünk vadak módjára. Arra kérem a képviselőket: mértéktartás, polgári tempó, nyugalom, csigavér" - fogalmazott a miniszterelnök a kormány munkájának támogatására kérve a képviselőket.

A miniszterelnök beszéde elején gratulált Kapu Tibor magyar űrhajósnak, és az űrutazást lehetővé tevő, a nyilvánosság előtt ismeretlen szakemberek tucatjainak, kormányzati vezetőnek és Ferencz Orsolya miniszteri biztosnak is, aki szavai szerint kiérdemelte az "űrispán" megnevezést.

(MTI)