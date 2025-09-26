Videók :: 2025. szeptember 26. 18:16 ::

Lelkierő és megújulás - Ez volt a Magyar Jövő Találkozó

A művészet, oktatás, sport, gazdálkodás, jog, közgazdaságtan, vallás, energia-és vízügy mellett a gyermekvédelmi, a digitális családvédelmi, a szociális és diplomáciai ágazatok képviselői is jelen voltak az elmélyült beszélgetésekre lehetőséget adó Magyar Jövő Találkozón, a Mi Hazánk értelmiségi fórumán. Toroczkai László és Dúró Dóra történelmi távlatban gondolkodva az újjáéledő Magyarországhoz vezető nemzetstratégiai lépésekről tartottak előadást. A napi politikai ricsajon túli témákról, méltósággal és mélységgel teli eszmecserék lelkierőt adnak a mindennapi szakmai és politikai küzdelmekhez. Újból megerősödtünk hitünkben: Isten, haza és család a magyar nemzet jövője! - írják a videó beharangozójában.