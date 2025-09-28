Videók :: 2025. szeptember 28. 12:07 ::

Válaszcsapás vlog: a transz antifák újra Budapesten fenyegetik a vármegyéseket

A Hammerbande történetétől a Charlie Kirk gyilkosságig bemutatja az antifa terrorizmus történetét, hogy mindenhol felbukkan a transz és pedofil szál is. Vajon betiltják-e Magyarországon az antifát? Ha igen, akkor annak lesz értelme? Hogyan történhet meg, hogy a HVIM-eseket nyíltan fenyegethetik a német antifák az utcán, rendőrök jelenlétében? Barcsa-Turner Gábor átfogó videója.

(Az adás 2025.09.25-én lett felvéve, azóta Orbán Viktor bejelentette, hogy terrorszervezetté nyilvánították az antifát.)