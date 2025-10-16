2025. október 16., csütörtök, Gál, Aranka, Lehel napja van.
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
19:34
Trump rendkívüli bejelentése: Budapesten találkozik Putyinnal
19:11
Bekapcsolva maradt mikrofon miatt derülhetett ki, mikor találkozik Orbán
Trumppal
18:57
Nem beszélnek félre az oroszok: amerikai zsoldosokra is szükség lenne a Tomahawkok kezeléséhez Ukrajnában
18:42
"A magyar politika ma olyan, mint egy Monty Python-film, de nem vicces, mert a létünk forog
kockán"
18:31
Gyanúsítottként hallgatták ki Ruszin-Szendi
Romuluszt
18:00
"Ribanc Gréta" - visszaküldték Thunberg bőröndjét Izraelből, péniszt is rajzoltak
rá
17:34
Netanjahu örök háborúja: "Izrael ellenségei megint fegyverkeznek", a Hamászt meg kell
semmisíteni
17:08
Folytatódik a nyugodt, őszi időjárás a hétvégén
16:37
Putyin: meg kell teremteni az energiatermelő országok szuverenitását
15:57
Túl sok volt a buzipropaganda: Olaszországban eltörlik az iskolai szexuális nevelést
15:56
Ukrán légierő: a mostani légicsapás során Oroszország több rakétát vetett be a korábbiaknál
15:24
Az uruguayi parlament törvényesítette az orvosi segítséggel történő halálba segítést
14:52
Szöges-vasgolyós robbanószerkezetekkel felfegyverzett drónokkal támadták meg egy város bírósági épületeit Mexikóban
14:31
India kapitulált: teljesítették Trump követelését, nem vásárolnak több orosz
olajat
14:10
Gátlástalan pedofil aljasság: akkor akarta megerőszakolni kiskorú rokonát (!) a cigány, amikor a lány apját elvitte a mentő
13:54
A görög parlament a tiltakozások ellenére elfogadta a munkaügyi reformot
13:34
Az elmúlt 30 évben most a legkisebb a családtámogatások összege a GDP %-ában
mérve
13:02
Húsz évre ítélték a lányát erőszakoló "apát"
12:49
Főpolgármesteri Hivatal: elindult a térgondnoki szolgálat
12:00
Von der Leyenék gazdái azzal számolnak, hogy 2030 környékén az EU-t is sikerül háborúba keverni Oroszországgal
11:17
Újabb nyilvános kivégzést tartottak Afganisztánban - a lövéseket az áldozatok családtagjai adták le
10:28
Ágoston Balázs: Mit (nem) művel a rendőrség?
10:07
Orbán már 14. havi nyugdíj ígéretével kampányol
09:30
Anya és fia a néhai családfő sírjában tárolta az eladásra szánt
kábítószert
08:28
Rekordszinten az arany és az ezüst ára
24 óra legolvasottabbjai
Kerepesi
polgármester a drogügyi kormánybiztosnak: este beindul a Walking
Dead
Újabb
nyilvános kivégzést tartottak Afganisztánban - a lövéseket az áldozatok családtagjai adták le
Charlie
Kirk halála miatt örömködőktől vonta meg a vízumot az Egyesült
Államok
Gátlástalan
pedofil aljasság: akkor akarta megerőszakolni kiskorú rokonát (!) a cigány, amikor a lány apját elvitte a mentő
Vonat
és autó karambolozott a X.
kerületben
Mesterséges
altatásban van egy kétéves nógrádszakáli kislány, miután a testvére állítólag fellökte
Moszkva
felvilágosítást kért Washingtontól a Kijevnek átadott hírszerzési információkról
"A magyar politika ma olyan, mint egy Monty Python-film, de nem vicces, mert a létünk forog kockán"
A Hazai Vásár celldömölki állomásán elhangzott Toroczkai-beszéd.
