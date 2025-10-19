Videók :: 2025. október 19. 18:40 ::

Őrjöngött a bitorló, miután kirakták a házból

Szinte egy községi krimibe hajló a történet, a Vas vármegyei Chernelházadamonyán. A Bűnvadászok a Mi Hazánk Vas vármegyei országgyűlési képviselőjelöltjétől, Dala Ferenctől kapták a jelzést, miszerint a 230 fős község életét régóta beárnyékolja egy rendszerszintű probléma. Nevezetesen, hogy nem intézkedik sem a végrehajtó, sem a rendőrség. Hiába a jogerős bírósági végzés, akkor sem hagyta el a házat a nevelőapját fenyegető Ricsi. Inkább lecserélte a zárat, és a rezsit sem fizeti.

A Bűnvadászok Vas vármegyébe érkeztek, hogy érvényre juttassák a jogerős bírósági ítéletet. Az élősködésnek és a „fusizásnak” vége.