2025. október 20., hétfő, Vendel, Irén, Iringó napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
Címlap
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
23:55
"Eltérő kultúra" pörgeti a macsétákat
Németországban
23:50
Süti vagy nem süti - Heti progresszió (CCCV.
rész)
23:25
Ideológia nélküli történelemszemlélet? - Avagy miért nem tűnt el az ideológiai szemüveg
22:47
XIV. Leó pápa: a háború adja át a helyét a békének!
22:07
Kína úgy gondolja, meghekkelték a pontos időt
21:36
Öt év alatt csaknem 4300 kábítószerfogást hajtott végre a rendőrség Dubrovnik térségében
20:45
A komédiás készen áll Budapesten is találkozni Vlagyimir Putyinnal
20:30
Nem halad a debreceni halálos közúti baleset okozásával megvádolt Szűcs Patrik
büntetőpere
19:45
Trump: az Egyesült Államok leállít minden segítségnyújtást Kolumbia számára a folytatódó kábítószer-előállítás miatt
18:40
Őrjöngött a bitorló, miután kirakták a
házból
17:43
Baszk antifák rohantak le egy falangista
gyűlést
17:34
Szexuális erőszak miatt letartóztattak egy NAV-os kiképzőt
16:57
A donyecki Csunyiscsine és a zaporizzsjai Poltavka elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium
16:39
NAÜ: Irán az uránkészleteit jórészt ismert nukleáris létesítményekben tárolja
15:36
Válaszcsapás vlog: ki mit nyert és vesztett Gázában? Szabad-e kezet fogni
Oroszországban?
14:44
Az IDF a tűzszünet megsértésével vádolja a Hamászt
13:45
A boszniai Szerb Köztársaságban Ana Trisc Babicot ideiglenes elnöknek nevezték ki
12:49
Több mint két kilogramm kábítószert találtak egy nagykanizsai férfi lakásában
12:28
A Louvre múzeumot sem kímélték a tolvajok
11:49
Fülöpházán mínusz 6,6 Celsius-fok volt vasárnap hajnalban
10:57
Újra üzemel a nagyhódosi közúti határátkelőhely
10:18
Az osztrák mentők szárítógépből szabadítottak ki egy 13 éves kislányt
09:31
Azonnali tűzszüneti megállapodás született Afganisztán és Pakisztán között
08:46
Több mint hatezren érkeztek Ukrajnából szombaton
08:09
Brazíliában többen meghaltak egy buszbalesetben
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
Baszk
antifák rohantak le egy falangista
gyűlést
Az
osztrák mentők szárítógépből szabadítottak ki egy 13 éves kislányt
A
Louvre múzeumot sem kímélték a tolvajok
Das
WeltAuto: az elektromos és kínai márkák megjelenése átrajzolja a jövő kínálatát
A
komédiás készen áll Budapesten is találkozni Vlagyimir Putyinnal
Több
mint két kilogramm kábítószert találtak egy nagykanizsai férfi lakásában
Fülöpházán
mínusz 6,6 Celsius-fok volt vasárnap hajnalban
Videók
::
2025. október 19. 23:55
::
Hozzászólások
"Eltérő kultúra" pörgeti a macsétákat Németországban
Hálásak a "vendégek".
Szólj hozzá!
Friss hírek az elmúlt 24 órából
23:55
"Eltérő kultúra" pörgeti a macsétákat
Németországban
23:50
Süti vagy nem süti - Heti progresszió (CCCV.
rész)
23:25
Ideológia nélküli történelemszemlélet? - Avagy miért nem tűnt el az ideológiai szemüveg
22:47
XIV. Leó pápa: a háború adja át a helyét a békének!
22:07
Kína úgy gondolja, meghekkelték a pontos időt
21:36
Öt év alatt csaknem 4300 kábítószerfogást hajtott végre a rendőrség Dubrovnik térségében
20:45
A komédiás készen áll Budapesten is találkozni Vlagyimir Putyinnal
20:30
Nem halad a debreceni halálos közúti baleset okozásával megvádolt Szűcs Patrik
büntetőpere
19:45
Trump: az Egyesült Államok leállít minden segítségnyújtást Kolumbia számára a folytatódó kábítószer-előállítás miatt
18:40
Őrjöngött a bitorló, miután kirakták a
házból
17:43
Baszk antifák rohantak le egy falangista
gyűlést
17:34
Szexuális erőszak miatt letartóztattak egy NAV-os kiképzőt
16:57
A donyecki Csunyiscsine és a zaporizzsjai Poltavka elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium
16:39
NAÜ: Irán az uránkészleteit jórészt ismert nukleáris létesítményekben tárolja
15:36
Válaszcsapás vlog: ki mit nyert és vesztett Gázában? Szabad-e kezet fogni
Oroszországban?
14:44
Az IDF a tűzszünet megsértésével vádolja a Hamászt
13:45
A boszniai Szerb Köztársaságban Ana Trisc Babicot ideiglenes elnöknek nevezték ki
12:49
Több mint két kilogramm kábítószert találtak egy nagykanizsai férfi lakásában
12:28
A Louvre múzeumot sem kímélték a tolvajok
11:49
Fülöpházán mínusz 6,6 Celsius-fok volt vasárnap hajnalban
10:57
Újra üzemel a nagyhódosi közúti határátkelőhely
10:18
Az osztrák mentők szárítógépből szabadítottak ki egy 13 éves kislányt
09:31
Azonnali tűzszüneti megállapodás született Afganisztán és Pakisztán között
08:46
Több mint hatezren érkeztek Ukrajnából szombaton
08:09
Brazíliában többen meghaltak egy buszbalesetben
07:29
BKK: várhatóan október utolsó napján kezdődik a Flórián téri felüljáró felújításának második üteme
06:53
Das WeltAuto: az elektromos és kínai márkák megjelenése átrajzolja a jövő kínálatát
További hírek
Ugrás a lap tetejére
Kereső
Árfolyamok
EUR
389,46 Ft
USD
334,23 Ft
GBP
448,68 Ft
CHF
421,24 Ft
CAD
238,35 Ft
Utoljára frissítve: 2025. 10. 20. 1:04:02
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Nyilasfóbiások
figyelmébe: mi történt 1944. október
15-én?
(105939)
Schiffer
András feltárta a Tisza mögött álló globális
háttérhatalmat
(28653)
Amikor
úgy mulat az eltérő kultúra, hogy mi csak egy kávét
kérünk
(28591)
Megint
bebizonyították az ercsi cigányok, hogy még az is bók lenne, ha állatoknak neveznénk
őket
(22570)
Trump
Budapesten találkozik Putyinnal - szerinte két héten
belül
(22492)
Kettecskézés
a
Tisza-parton
(19957)
Lázár
elszólása a NER-es hozzáértésről: egy bolondot neveztek ki a honvédség
élére
(19921)
Rejtélyes,
cigányokhoz köthető haláleset Pilis
városában
(19081)
Huffington
Post: ki javasolta Budapestet? - Fehér Ház:
anyád!
(18901)
"Öljétek
meg a magyart!" - Tizenkilenc éve történt a bestiális cigány lincselés
Olaszliszkán
(17607)
A héten
Az évben
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(223620)
Till
Tamás gyilkosa arra panaszkodik, hogy "nem tartják tiszteletben a magánéletét" - elfogták, mégsem évült
el
(176298)
Négyszáz
méteren át tarolta le a tömeget autójával egy szaúdi orvos a magdeburgi karácsonyi
vásárban
(148395)
Nem
kell ide szappanopera: 30 évvel fiatalabb szeretője segítségével akarta megölni férjét egy szombathelyi
tanárnő
(118615)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(109692)
Nyilasfóbiások
figyelmébe: mi történt 1944. október
15-én?
(105937)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(99559)
"Nagy
a buli bent, gyerekek? Köszönjük, hogy összehoztátok a legnagyobb Pride-ot
Magyarországon!"
(75816)
Kezdődik:
kiderítette a fideszes sajtó, hogy pornózik a Tisza Párt egyik vezető
politikusa
(74044)
22
hónapos magyar kislányt ölt meg ez a miskei cigány - buszon is verhették a gyerekeket
korábban
(68223)
Dossziék
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2025 |
Impresszum
|
Hirdetési ajánlat
|
Privacy Policy
|
About Us