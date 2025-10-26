Videók :: 2025. október 26. 08:03 ::

Voltunk, vagyunk, leszünk!

Október 23-án összegyűlt a Betyársereg, hogy a múlt előtt is fejet hajtva 17. éve töretlenül hitet tegyen a harcosok útja mellett.

A Sereg vezetőjeként Tyirityán Zsolt tartott iránymutató beszédet a nagy létszámban összegyűlt betyárok előtt. Összefoglalta a Sereg eredményeit és jövendőbeli feladatait, kiemelve a bátor hazafiasság erényét, a család, a haza és a fehér faj védelmének szükségességét. Az esemény díszvendége Toroczkai László volt, aki maga is részt vett a Betyársereg megalapításában.

A Mi Hazánk Mozgalom elnök-frakcióvezetője baráti szavakkal üdvözölte a Sereg harcosait. Hangsúlyozta a Tyirityán Zsolttal való töretlen barátságuk fontosságát, valamint megköszönte a Betyársereg felé irányuló állandó és töretlen támogatását, melyet a Sereg örökös tiszteletbeli tagjaként maga is mindig készen áll viszonozni.

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke X-bejegyzésében megosztotta az eseményről készült videót is, ahol "Voltunk, vagyunk, leszünk!" jelmondattal hívta fel a figyelmet a megbonthatatlan bajtársi kötelékre, és az évtizedek óta tartó közös küzdelemre.

