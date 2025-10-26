Videók :: 2025. október 26. 19:48 ::

Ricsi visszatért, a rendőrség tétlenül nézi a magánlaksértést?

A községi krimi folytatódik, a Bűnvadászok ismét Vas vármegyéből kaptak jelzést.

Áll a bál Chernelházadamonyán. Az előző rész azzal ért véget, hogy eszelős Ricsi – a Bűnvadászok hathatós segítségével – rendőri felszólításra, személyes dolgaival együtt kiköltözött a tulajdonos, Bogdán János házából. Az akkor intézkedő két rendőr betartatta a jogerős bírósági ítéletet, és Ricsi egy parádés őrjöngéssel a végén, még egyszer a rendőrségen találta magát.

De aztán két hét elteltével az események baljós fordulatot vettek. A jogerős bírósági ítélet a földbe lett taposva, miközben a rendőrség olcsó díszletként dülöngélt.