Videók :: 2025. november 2. 18:46 ::

Bűnvadászok: az utolsó defekt a gumijavítóban

Egy gumijavító műhely tulajdonosa, dr. Gonda Csaba kereste meg a Mi Hazánk 16. kerületi országgyűlési képviselőjelöltjét, dr. Zsidró Lászlót, egy megoldhatatlannak tűnő üggyel kapcsolatban. Gonda úr hiába szólította fel a bérlőt távozásra, az valamiért nem volt hajlandó elhagyni a műhelyt. A Bűnvadászok arról kaptak jelzést, hogy a műhelyben egy elmérgesedett jogi és anyagi természetű vita alakult ki. A tulajdonos szerint még nagy értékű lopások is történtek…

Hogy valójában mi az ügy háttere – ennek felderítése is a Bűnvadászokra várt. Irány a Csömöri úti műhely.