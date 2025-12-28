Videók :: 2025. december 28. 18:51 ::

Bűnvadászok: pesti pszicho a nyolckerben (2. rész)

Ebben a részben folytatják a Bűnvadászok a 8. kerületi pszichothrillert. Megtudhatjuk, hogy sikerült-e Évát megszabadítani az őt terrorizáló agresszív (skizofrén) nőszemélytől, de felmerül majd egy nyugtalanító kérdés Erik személyéről is.

A mentálisan labilis Anikó egyre többször rontott rá barátja, Tibor mozgáskorlátozott édesanyjára, Évára. A tébolyult nőszemély volt, hogy üveg gyertyatartót, volt hogy egy mankót vágott hozzá Évához. A ház lakóit is megdobálta az emeletről, de adódott olyan helyzet is, hogy ököllel ütötte meg Éva idős barátait.

A közveszélyes őrült mindennapos terrorjának a Bűnvadászok beavatkozása vetett véget. Az előző rész végén azonban egy felettébb különös ájulásnak lehettünk tanúi. Vajon Tibor (aki néha Erik), miért nem hívta azonnal a mentőket?

Lássuk, hogyan is folytatódik a történet...