Tegnap este (május 10. - a szerk.) a Lakatos banda (4163 Szerep, Rácz Béla u. 61./72.) csoportosan rátámadt a családunkra a házunk előtt! A fiamat hátulról leütötték, majd a földön eszméletlen állapotban hatan megrugdosták. Súlyos sérülésekkel vitte őt a mentő kórházba! Engem is többször megütöttek, a hajamat tépték, a földre löktek, majd meg is rúgtak. Sikerült az előzményekről felvételt készíteni, de később a kamerát is összetörték.