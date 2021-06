Cigánybűnözés, Videók :: 2021. június 30. 18:00 ::

Toroczkai: most szólaljanak meg Donáth Annáék, de ne a Duna-korzóról, hanem a Jászságból!

A magyar állam tekintélye megroppant a Jászságban, jól mutatja ezt, hogy még a fideszes országgyűlési képviselőt is megfenyegették, de hiába ígérte Pócs János, hogy rendet tesz, ez nem sikerült. Sőt, most már a balliberális oldal számára is bekopogott a valóság, hiszen a Momentum országgyűlési képviselőjelöltjét, jászkiséri önkormányzati képviselőjét támadta meg egy feltehetően cigány származású bűnelkövető: fényes nappal egyszerűen összeverték mindenféle indok nélkül az utcán - idézte fel a Mi Hazánk elnöke.

Toroczkai kijelentette: felszólítjuk a Momentumot, hogy ne csak a Duna-korzóról hirdessenek meg cigányprogramokat, hanem most is szólaljanak meg, mégpedig a helyszínről, menjenek oda a Jászságba!

Leszögezte:

Mi a Mi Hazánk részéről július 25-én ott leszünk, bár ezt Jászapáti polgármestere, a helyi rendőrség és úgy általában a hatalom próbálja megakadályozni, Pócs János már szinte fenyegető üzenetet küldött, hogy távol tartsa a közbiztonságért gyülekezni akarókat.

Természetesen nem hátrálunk meg, ez a mostani támadás is arra mutat rá, hogy a Jászságban semmi sincs rendben, ezért mi törvényes rendet követelünk, azt, hogy a magyar állam állítsa helyre a tekintélyét - tette hozzá.

