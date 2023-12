Cigánybűnözés, Videók :: 2023. december 12. 13:45 ::

Kiskorú fiút vert meg és próbált kirabolni egy 13 éves retek, majd árnyékbokszolással mutatta be hőstettét a többi rajnak

A Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy az elkövetéskor 13 éves "fiatallal" szemben, aki 2021 novemberében megpróbált kirabolni egy másik fiút. A fiatalkorúak ügyésze arra tett indítványt, hogy a bíróság rendelje el a vádlott javítóintézeti nevelését.

A vádirat szerint az elkövetéskor 13 éves "fiú" 2021. november 8-án a délutáni órákban a XIV. kerületben a Rákospatak utcánál lévő gyalogos felüljárónál sétált négy ismerősével. Velük szemben gyalogolt egy kiskorú fiú, akinek a vádlott egyik társa vállal nekiment, majd még kérdőre is vonta őt. A sértett továbbment volna, a fiatalkorú vádlott azonban úgy döntött, hogy kirabolja fiút, ezért előbb ő is meglökte, majd többször is megkérdezte, hogy van-e nála telefon vagy pénztárca, illetve, hogy átkutathatja-e őt.

A vádlott elkezdte követni áldozatát, folyamatosan a vállával lökdöste őt, valamint megfenyegette, hogy megszurkálja. Mivel ezzel sem érte el a célját, a sértett telefonjának és pénztárcájának megszerzése céljából ököllel többször is megütötte a kiskorút a fején, amivel csak azért hagyott fel, mert egyik ismerőse elhúzta, a többiek pedig rászóltak, hogy ne csinálja. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban ennél súlyosabb sérülése is lehetett volna a bántalmazás jellege és ereje alapján, ennek elmaradása csak a véletlennek köszönhető.

Az eljárás során kirendelt igazságügyi szakértő megállapította, hogy a 13 éves vádlott beszámítható, és rendelkezik a bűncselekmény felismeréséhez szükséges belátási képességgel.

A Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség Fiatalkorúak Büntetőügyeinek Részlege a "fiatalt" rablás bűntettének kísérletével vádolja, és javítóintézeti nevelésének elrendelését indítványozza vádiratában. A súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt a "fiú" az életkora miatt nem vonható felelősségre.

Az ügyhöz kapcsolódó felvételen a fiatalkorú látható, ahogy a cselekményt követően egy játszótéren beszélget ismerőseivel és "árnyékbokszol":