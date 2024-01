Cigánybűnözés, Videók :: 2024. január 18. 13:20 ::

A legendás cigány gyermekszeretet: hat purdéja gondozásban, a hetediket elásta a kertben

Emberölés bűntett elkövetésének gyanúja miatt nyomoz a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága egy Pápa környéki kistelepülésen élő 28 éves nővel szemben. A gyanú szerint a nő 2023 december végén otthonában megszülte gyermekét, majd magára hagyta.

A rendőrök a családi ház udvarának hátsó részében megtalálták az újszülött holttestét.

A nyomozók a 28 éves nőt - őrizetbe vétele mellett - gyanúsítottként kihallgatták, és előterjesztést tettek az illetékes ügyészségen a letartóztatására - közölték honlapjukon.

A ház kertjében ásta el

A helyiek elmondása szerint az anya nem akarta megtartani a kicsit, és titkolta is a terhességét, mivel korábban már hat másik gyereke is született. Ők egyébként jelenleg is állami gondozásban vannak. A házaspár iszik és drogozik, korábban sem vigyáztak a gyerekeikre.