Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 22. 11:39 ::

Kirángatta élettársát a munkahelyéről az agresszív cigány

Szeptember 16-án kora délután érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy férfi Veszprémben berontott élettársa munkahelyére, kirángatta az épületből, és többször bántalmazta, ezután sietve távozott.

A járőrök pár percen belül a belvárosban fogták el a 25 éves Veszprém környéki férfit, előállították, majd őrizetbe vették.

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatását. Kiderült, az elkövető többször bántalmazta párját az elmúlt időszakban.

Kapcsolati erőszak és zaklatás miatt folyik eljárás ellene - közölte honlapján a rendőrség.