Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 23. 16:54 ::

Rajoskodó cigányok loptak pénztárcát egy vértesszőlősi üzletben

A Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat ismeretlen tettesek ellen lopás vétség elkövetése miatt.

Az eddig ismeretlen férfiak 2025. augusztus 7-én délelőtt bementek egy vértesszőlősi üzletbe, majd elloptak egy pénztárcát, amelyben készpénz is volt. A három, körülbelül 30 éves elkövetőről kamerafelvétel készült.

A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőivel kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. Kérik, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon.