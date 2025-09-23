A Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat ismeretlen tettesek ellen lopás vétség elkövetése miatt.
Az eddig ismeretlen férfiak 2025. augusztus 7-én délelőtt bementek egy vértesszőlősi üzletbe, majd elloptak egy pénztárcát, amelyben készpénz is volt. A három, körülbelül 30 éves elkövetőről kamerafelvétel készült.
A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőivel kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. Kérik, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon.