Cigánybűnözés :: 2026. június 20. 12:01 ::

Szóváltás után késsel érvelt egy fekete kezű amazon Zagyvarékason

Megkéselte haragosát szóváltásukat követően egy zagyvarékasi nő - közölte honlapján a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton.

A police.hu-n olvasható tájékoztatás szerint a 27 éves nő pénteken több késszúrással súlyos sebeket ejtett a férfin, a támadót a rendőrség elfogta, előállította és súlyos testi sértés miatt gyanúsítottként hallgatta ki. Megállapították, hogy ellene több körözés van érvényben, lopás miatt.

Hozzáfűzték: a gyanúsítottat őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását.

(MTI; képek: Police)