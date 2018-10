Tisza sok port kavart politikájával kormányfőként, többször is életére törtek. Történészek szerint halálával vezér, szellemi és politikai vezető nélkül maradt a magyar nemzeti politikai erő. Az egykori kormányfő halálának körülményei a mai napig tisztázatlanok.

„Tisza István halott! Milyen rettenetes üresség támadt ettől a három szótól. Nincs többé! És nincs többé, aki Magyarországon minden súlyt visel, kit mindenért okolnak, aki mindenért felelős. Milyen nagyon kihűlhetett tegnap óta, milyen merev és tehetetlen lehet. A súly és a felelősség pedig, melyet egymaga viselt, szétoszlik az ég alatt. Eddig egy ember bírta, vájjon elbírja-e ezután egy egész ország népe? Mialatt szorongva kérdeztem ezt magamtól, egyszerre úgy rémlett, valami rám nehezedik, amit addig nem ismertem és én is hordozója leszek óriási, láthatatlan terheknek. Nagy örökhagyó, kicsiny örökösei. Én is, mások is, mindenki, aki magyar. Szegény Tisza! Megölték!”