Komoly belpolitikai vita bontakozott ki szerdán Nagy-Britanniában a Szkripal-ügyben, miután a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetői szerint megkérdőjelezhetővé vált a konzervatív párti kormány azon álláspontja, hogy szakértői bizonyítékok támasztják alá Moszkva felelősségét az angliai Salisbury városában egy hónapja történt mérgezéses gyilkossági kísérletért.

Szergej Szkripal, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese, aki kettős ügynökként a brit külső hírszerzésnek (MI6) is dolgozott, március 4-én szenvedett súlyos mérgezést, leányával, a nála látogatóban lévő Julija Szkripallal együtt.

A brit kormány Oroszországot tette felelőssé a történtekért, annak alapján, hogy a mérgezést egy olyan idegméreg-hatóanyag okozta, amelyet még a Szovjetunióban fejlesztettek ki.

Boris Johnson külügyminiszter nem sokkal az incidens után, a Deutsche Welle német hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette: a brit védelmi minisztérium Porton Downban működő vegyi és biológiai laboratóriuma "abszolút kategorikusan" biztosította őt arról, hogy a Novicsok osztályú, fegyverben is használható minőségű idegméreg-hatóanyag "minden kétséget kizáróan" Oroszországból származik.



A marxista zsidó Jeremy Corbynt antiszemitázták is már korábban, most Putyin-pártisággal vádolják (fotó: The Daily Squat)

A Porton Down-i laboratórium vezérigazgatója, Gary Aitkenhead azonban a Sky News brit hírtelevíziónak adott, kedd este sugárzott interjúban azt mondta: a kutatóintézetnek nem feladata kideríteni, hogy a Szkripal-ügyben használt méreganyag honnan származott, és ezt a laboratórium eddigi vizsgálatai nem is tárták fel. Aitkenhead szerint Porton Down feladata a hatóanyag azonosítása volt, és ez meg is történt.