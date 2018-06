Külföld :: 2018. június 25. 11:53 ::

Conte 10 pontos migrációs tervet vázolt fel - ő is megvonná a pénzt azoktól, akik nem kérnek a betolakodókból

Mint arról korábban beszámoltunk, a vasárnapi migránsügyi minicsúcs végén az összes résztvevő pozitívan nyilatkozott a találkozóról, de a helyzet megoldásáról túl sok konkrétumot nem árultak el az európai országok vezetői.



Fotó: MTI/EPApool/Yves Hermann

A The Guardian most arról ír, Giuseppe Conte olasz miniszterelnök a populista kormánya által felvázolt 10 pontos tervet mutatott be a migránskérdésről Brüsszelben.

Ebben több olyan gondolat is szerepel, amit már korábbi olasz kormányok is felvetettek, köztük például az is, hogy az EU-tagállamok között kell szétosztani a tengerből kimentett migránsokat és hogy meg kell vonni az "EU-támogatást" azoktól az országoktól, akik nem akarnak "menekülteket" befogadni.

Conte továbbá azt szeretné, ha menekülttáborokat létesítenének Észak-Afrikában. Ebben egyébként a legnagyobb az egyetértés az EU-ban, más kérdés, hogy egyetlen afrikai ország sem vállalta még, hogy ilyen tábort üzemeltetne.

Kiemelt téma volt egyébként az is, hogy valahogyan megmentsék a határok nélküli EU-t, amit a szövetség egyik legnagyobb sikerének tekintenek évtizedek óta, mégis komoly válságba került a migráció miatt.

A vasárnapi találkozón 16 ország vezetője tárgyalt egymással, csütörtökön pedig az összes tagállam kormányfője folytatja a vitát. A lap megjegyzi, a feladat nem lesz egyszerű, mert Orbán Viktor valószínűleg ismételten nekimegy a migránskvótának, amit egyébként rajta kívül több közép-európai ország is ellenez.

(24.hu nyomán)