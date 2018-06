Külföld :: 2018. június 28. 22:18 ::

Conte blokkolja az EU-csúcsot, amíg megegyezés nem születik migrációügyben

A június elején kinevezett olasz miniszterelnök, Giuseppe Conte első alkalommal vett részt európai uniós csúcstalálkozón csütörtök délután, és nem húzta az időt udvarias ismerkedéssel. Az ülésen részt vevő források szerint blokkolja a megegyezést az összes témában, ami az asztalon van, egészen addig, amíg megegyezés nem születik a megbeszélés legvitatottabb témájáról: a migrációról.



Olasz kormánypárti EP-képviselők elmondták, hogy mit szeretne az olasz kormány migrációügyben: az Európába érkező bevándorlók "tisztességes" elosztását a dél-európai államok között még azelőtt, hogy partra szállnának Olaszországban. Miután pedig a rájuk eső számú ember partra szállt, induljon el egy részüknek az áthelyezése Európa belsejébe.

Az olasz blokk váratlanul érhette a többi uniós vezetőt. Az ülést elnöklő Donald Tusk és az Európai Bizottság elnöke ugyanis olyan szokatlan húzásra szánta el magát, amire még nem volt példa: lemondták az este hétre tervezett szokásos sajtótájékoztatójukat.

Donald Tusk szóvivője egy kurta, hivatalos hangvételű közleményben tudatta az érdeklődőkkel, hogy „Egy tagállam tartózkodott a találkozó összes témájában, ezért egyelőre nem tudtunk közös megállapodást elfogadni.”

Biztonság- és védelmi politika, munkahelyteremtés, gazdasági növekedés serkentése, versenyképesség, innováció, digitális fejlesztés szerepel még a napirenden. Arról is most döntenének a vezetők, hogy meghosszabbítsák-e az Ukrajna fölött lelőtt maláj utasszállító gép miatt Oroszországot sújtó gazdasági szankciókat.

Az AFP hírügynökség idézett egy forrást, aki szerint lehet, hogy csak annak köszönhető a kőkemény olasz kiállás, hogy az új miniszterelnök „még nem tudja, hogyan működnek a csúcstalálkozók”.

A tárgyalások ezután folytatódtak, és a legfrissebb kiszivárgó hírek szerint közelítenek egy megoldás felé. Ezek alapján most arról tárgyalnak a fők, hogy az Európai Unión belül is létre lehetne hozni olyan „ellenőrzött központokat”, ahol menedékkérelmeket bírálnának el. Másképpen fogalmazva, ahol „elválaszthatnák a gazdasági bevándorlókat a menekültektől.” A bökkenő azzal van, hogy melyik uniós ország vállalja, hogy ilyen központokat létesít? Olaszország és Franciaország ki is jelentette, hogy nem kérnek belőlük.

(Index nyomán)