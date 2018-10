Külföld :: 2018. október 16. 16:55 ::

Jelentős fejlesztésen eshettek át az iráni ballisztikus rakéták

A perzsa állam 300-ról 700 kilométerre növelte föld-víz típusú hadászati ballisztikus rakétáinak hatótávolságát – közölte egy magas rangú iráni katonai tisztviselő kedden a Reuters szerint.

Az Egyesült Államok és Irán között fokozódik a feszültség a fegyverek miatt is. Donald Trump amerikai elnök májusban jelentette be, hogy országa egyoldalúan felmondja az iráni nukleáris programról 2015-ben aláírt többhatalmi megállapodást, és újra életbe lépteti az annak alapján felfüggesztett szankciókat. Trump arra hivatkozott, hogy az egyezmény “alapjaiban hibás”, mivel nem gátolja eléggé az iráni ballisztikusrakéta-programot, illetve nem akadályozza meg a perzsa államot abban sem, hogy támogassa fegyveres szervezeteit Szíriában, Jemenben, Libanonban és Irakban.

Irán állítása szerint rakétaprogramja tisztán védelmi célú. Teherán azzal fenyegetőzik, hogy ha Washington korlátozni próbálja olajkivitelét, káoszba fogja taszítani a Hormuzi-szoroson át a Perzsa-öböl felé tartó olajszállítást. Az iráni Forradalmi Gárda légi osztagának vezetője, Amirali Hadzsizádeh úgy nyilatkozott a Fars iráni hírügynökségnek, hogy Irán föld-víz típusú ballisztikus rakétái képesek 700 kilométer távolságból bármilyen vízi járművet vagy hajót eltalálni.

Hadzsizádeh azonban arról nem osztott meg információkat, hogy korábban mekkora volt a rakéták hatótávolsága. Irán 2008-ban mutatott be egy föld-víz típusú rakétát, amely akkori állítása szerint körülbelül 290 kilométeres hatótávolsággal rendelkezett. Az Egyesült Államok iráni különmegbízottja, Brian Hook szerint Irán ballisztikusrakéta-programja súlyosbította a feszültségeket Jemenben, Irakban és Szíriában is. Hook szerint fennállhat a kockázata egy regionális konfliktusnak is, abban az esetben, ha az Egyesült Államok nem tesz többet azért, hogy elrettentse Iránt a rakéták elterjesztésétől a Közel-keleten.

Az Egyesült Államok által augusztusban bevezetett szankciók mellett novemberre várható a korlátozások második szakaszának életbelépése, mely elsősorban az iráni energetikai szektort célozza, embargóval sújtva az olajexportot.

(MTI)