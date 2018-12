Külföld :: 2018. december 7. 13:21 ::

Merkel búcsúbeszéde: a "kereszténydemokraták" dolga az, hogy összefogják a helyieket és a migránsokat

Utolsó pártelnöki beszédében Angela Merkel – Hamburgban, a CDU tisztújító kongresszusán – egységre és összefogásra szólította fel a német Kereszténydemokrata Uniót (CDU). Hangsúlyozta, hogy a CDU a vezetésével megváltozott, már nem az a párt, amelynek irányítását több mint 18 éve átvette, "és ez így van jól".

A CDU a politikai közép "egyetlen néppártja", és az a feladata, hogy összefogja "Németországot, Európát, az idős és a fiatal nemzedéket, Keletet és Nyugatot, az erősebbeket és a gyengébbeket, várost és vidéket, a helyieket és a migránsokat".

A párt a második világháború utáni Németország 70 évéből 50-et kormányon töltött, ami azért sikerült, mert a "konzervatív, keresztényszociális és liberális gyökerekből táplálkozó értékei" alapján politizált, de nyitott is volt és megértette, hogy "mindig érdemes lehet a mások szemével is nézni a világot". A CDU megint nagy kihívások előtt áll, "ismét be kell bizonyítanunk, hogy határozottan megvédjük életformánkat, liberális értékeinket és érdekeinket, belül és kívül egyaránt" – mondta Angela Merkel.

(MTI nyomán)