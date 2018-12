Cserébe pedig még pénz is üti a markukat, nem is kevés: a spicliknek 30-120 euró közötti összeget ígértek jutalmul, függően attól, mennyire fajsúlyos „nácit” sikerül beazonosítaniuk. (Rendőröknek, német belbiztonsági szolgálat munkatársainak a „lebuktatásáért” pedig komoly, 200-tól 1000 euróig terjedő prémiumot ajánlottak fel.) A bejelentőktől nemcsak a Chemnitzben annak idején demonstráló német hazafiak neveit és lakcímeit, de munkahelyeik megnevezését is kérték. Vagyis nem elégedtek meg az általuk „náciként” aposztrofált hazafiak pellengérre állításával. Sőt, külön felszólították a munkahelyi vezetőket, tegyenek lépéseket a „szélsőjobboldali gengszterek” kirúgása érdekében. Még jogi segítséget is felajánlották a főnököknek, annak érdekében, hogy törvényes keretek között szabadulhassanak meg a „náci” dolgozóiktól.