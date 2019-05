Tegnap leköpték Marek Magierowskit, Lengyelország Izraelben akkreditált nagykövetét hazája tel-avivi nagykövetségének közelében. Az ügyet vizsgáló izraeli rendőrség állítása szerint egy izraeli-lengyel kettős állampolgár a nagykövetség közelében az úttest közepén (sic!) az autóforgalmat akadályozó szándékkal lassan lépkedett, amikor a nagykövetség autója rádudált, mire a randalírozó rásújtott a nagykövet autójára, kinyitotta az ajtót, és arcul köpte a diplomatát. A köpködő azzal védekezett, hogy előtte lezsidózták a nagykövetségen, ezen kívül holokauszt-túlélők gyermeke.



A zsidó provokátor ügyvédei (sic!) azt állították, hogy védencük egyáltalán nem tudta, hogy a lengyel nagykövet ül a kocsiban, csak feldühödött, amiért rádudált a sofőr… (Akkor miért nem a dudáló sofőrt köpte le? – H. J.) A köpködő személy ügyvédei azt is elmondták, hogy 65 éves védencük „holokausztot túlélők gyermeke”. Az ügyvédek a Má’áriv tudósítójával közölték még, hogy a köpködő férfi röviddel az incidens előtt a lengyel nagykövetségen járt, ahol a biztonsági őr állítólag lezsidózta. Végül ez mérgesítette föl annyira, hogy leköpte a lengyel nagykövetet, állítják a randalírozó zsidó védői. Meg azt is mondják, hogy a dühös izraeli a nagykövet állításával ellentétben csak a földre köpött, nem pedig a diplomata arcába.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök twitteres csiripelésében ma délelőtt elítélte a nagykövetet ért durva támadást:

A lengyel nagykövetet ért támadás miatt „tisztázó megbeszélésre” ma berendelték Izrael varsói nagykövetét, Anna Ázárit a lengyel Külügyminisztériumba. Közben az izraeli külügyminisztérium is kifejezte együttérzését a lengyel nagykövettel, s megígérte, hogy az izraeli rendőrség alaposan kivizsgálja a történteket.

A köpködő férfit az izraeli rendőrség egyébként még tegnap letartóztatta, majd házi őrizetbe helyezte.

Hering J. – Kuruc.info

Frissítés:

Az elmúlt 24 óra folyamán az izraeli sajtóban, így a fentebb hivatkozott Má’áriv című újságban is a köpködési történetnek több változata is megjelent. A Hádásot 13 izraeli hírtévé viszont Lengyelország tel-avivi nagykövetségi épületéhez kivonulva hihetően tisztázta a diplomáciai bonyodalmat is kiváltó esetet.