Lengyelország az oroszoktól való – nem alaptalan – félelmükben NATO-rakétabázis telepítése után most azért rimánkodnak Washingtonnak, hogy létesítsen hadikikötőt is a lengyel tengerparton. Csakhogy az amerikai törvényhozás két házának politikusai most nyomást gyakorolnak Donald Trump elnökre, hogy Amerika csak akkor építsen katonai létesítményt lengyel földön, ha előzőleg Varsó úgy módosítja a nemrég hatályba lépett visszaszolgáltatási törvényt, hogy annak értelmében a második világháború idején zsidó magánszemélyektől a németek által kisajátított vagyont a távoli hozzátartozók is visszaigényelhessék – írja az izraeli Válláh!Hádásot című hírportál.