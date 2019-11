A York Egyetemen a Hallgatók az Izraeli Apartheid Ellen nevű diákszervezet tüntetett , mert nem tartotta jó ötletnek, hogy a terrorállam volt katonáiból álló Tartalékosok Szolgálatban "civil" szervezet tagjait látták vendégül. A zsidó B'nai Brith Canada arról posztolt , hogy a sorkötelezettségükett teljesített izraeliknek is joguk van jelen lenni a kampuszon, de azt elfelejtették megemlíteni, hogy az említett NGO-ba nem véleltenül keverednek be szolgálatukat letudó katonák, elnyomó tevékenységet is elláttak a tagjai, és deklaráltan harcolnak az "új antiszemitizmus" formái ellen, ebbe beleértve a palesztin ügyért az izraeli termékek bojkottjával küzdő BDS mozgalmat is.