Most nem a denevér, hanem a tobzoska közvetítésével terjeszthették a koronavírust a kínai ínyencek

Tobzoskák lehettek a Kínában felbukkant új koronavírus, hivatalos nevén a 2019-nCoV köztes hordozói, a fertőzés azokról terjedhetett át emberekre – közölte a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna kínai kutatókra hivatkozva.

A Dél-kínai Mezőgazdasági Egyetem és a Lingnan Kuangtung Modern Mezőgazdasági Laboratórium kutatói ezer darab természetes környezetből vett mintában található örökítőanyag vizsgálata után jutottak arra a megállapításra, hogy a tobzoska lehet a vírus köztes gazdaállata.

A kutatási eredmények alapján az embereket megfertőző, új típusú koronavírus elkülönített törzsének szekvenciája 99 százalékban megegyezett a tobzoskákban található vírus genomjával.

Sen Jung-ji, a Dél-kínai Mezőgazdasági Egyetem egyik kutatója pénteken arról beszélt, hogy a tobzoskák nem feltétlenül az egyetlen köztes hordozói a vírusnak. A szintén a koronavírusok családjába tartozó SARS-vírust említve példaként a szakember rámutatott: a cibetmacskák és más kistestű húsevő állatok is hozzájárulhatnak a vírus terjedéséhez.

A kutató emiatt arra figyelmeztette az embereket, hogy tartsák magukat távol a vadon élő állatoktól.

A súlyos tüdőgyulladást okozó vírus tavaly decemberben Vuhanban, a közép-kínai Hupej tartomány székhelyén ütötte fel a fejét. A járvány kiindulópontjának sokáig egy helyi hús- és halpiacot tartottak: az első fertőzöttek közül sokan ott kaphatták el a betegséget. Azóta azonban megerősítették, hogy a legelsőként diagnosztizált fertőzött nem járt a hatóságok által január elején bezárt piacon, így a vírus eredetének kérdésére még nem sikerült egyértelmű választ találni.

Kínai és külföldi szakértők a vírus eredeti hordozójának – a SARS-hoz hasonlóan – a denevéreket tartják. Hétfőn a Vuhani Virológiai Intézet kutatói tettek közzé egy tanulmányt a Nature című brit tudományos lapban, amely szerint a fertőzött páciensekben talált vírus genomja 96 százalékban azonos a denevérek által hordozott koronavírussal.

A kínai mezőgazdasági minisztérium január 26-án jelentette be, hogy ideiglenesen betiltja a vadállatok és a vadhús értékesítését. Az intézkedés piacokra, boltokra, éttermekre és az online platformokra is érvényes, és az országos válsághelyzet végéig tart. Nemzetközi állatvédő szervezetek azonban azt sürgetik, hogy végleg tiltsák be a vadon élő állatok kereskedelmét az országban.

A tobzoskák minden ázsiai országban védelem alatt állnak, és a washingtoni egyezmény (CITES) szerint tiltott a nemzetközi kereskedelmük. Az illegális kereskedőktől Ázsiában azonban a leggyakrabban tobzoskákat koboznak el. A hangyákkal, termeszekkel táplálkozó állat pikkelye keratinból, az emberi körmöt is alkotó anyagból áll, és a hagyományos kínai gyógyászatban igen nagy iránta a kereslet. Az állatok húsa csemegének számít a kínai és más ázsiai országok gasztronómiájában.

(MTI)