George Floyd-simogatást tartottak és a "rendőri rasszizmust" szidták világszerte

Ausztráliától Európáig tízezrek vonultak az utcákra a "faji megkülönböztetés és George Floyd május végi meggyilkolása" elleni tiltakozásul szombaton.

A fekete bőrű Floyd május 25-én halt meg, mert egy fehér rendőr csaknem 9 percig térdelt a nyakán, miután a férfi egy hamis 20 dollárossal próbált fizetni. A "gyilkosságba torkolló intézkedésnél" négy rendőr volt jelen, másnap mindannyiukat elbocsátották, és később vádat is emeltek ellenük. A Floyd nyakán térdelő rendőrről videofelvétel is készült, amelyen többször hallható, hogy a fekete férfi azt nyögi, hogy nem kap levegőt. Mint kiderült, az utolsó három percben Floyd már nem mozdult, és pulzusa sem volt. A gyilkosság miatt helyenként zavargásokba és fosztogatásba torkolló tiltakozások kezdődtek az Egyesült Államok több városában, melyek során szintén számos bírálat érte a rendőrség fellépését a békés tiltakozókkal és újságírókkal szemben is.

Szombaton Londonban az esős idő ellenére ezrek vonultak a parlament melletti térre a koronavírus-járvány miatt többnyire maszkban, és azt skandálták, hogy igazság nélkül nem lesz béke, és legyen vége a "rendőri rasszizmusnak". Mindezt annak ellenére, hogy Priti Patel belügyminiszter a járvány miatt mindenkit arra kért, hogy ne vonuljon az utcára.

Berlinben a hatóságok szerint 15 ezer ember vonult a város szívében fekvő Alexanderplatzra. Emellett Hamburgban és a lengyelországi Varsóban is voltak megmozdulások.



Párizsban a hatóságok nem engedélyezték az amerikai nagykövetség elé és az Eiffel-torony közelébe tervezett tiltakozást. Ennek dacára több száz ember gyűlt össze Black lives matter (A fekete életek is számítanak) feliratú táblákkal a képviselethez és a francia elnöki palotához is közel fekvő Concorde téren, ahol a rendőrség kordont állított fel, hogy távol tartsa a tiltakozókat a nagykövetségtől.

Nápolyban az amerikai főkonzulátusnál gyűltek össze tiltakozók, akik angolul és olaszul kiabálták, hogy "Ha nincs igazság, nincs béke! Fenébe a rendőrséggel!".



Az ausztráliai Brisbane-ben a hatóságok szerint mintegy 30 ezer ember tiltakozott békésen a "rendőri fajgyűlölet" ellen, és nemcsak a feketék, hanem az ausztrál őslakos lakossággal szembeni "rendőri rasszizmust" is elítélték. Ausztrália népességének 2 százaléka tartozik az őslakos közösséghez, de a börtönben lévő emberek 27 százaléka közülük kerül ki (ahelyett, hogy faji kvóta alapján elítélnének több fehéret is, sőt nőket is - a szerk.). Sydney-ben is ezrek tiltakoztak, a hatóságok pedig maszkokat osztottak, és kézfertőtlenítővel is segítették a tiltakozókat.

Japánban egy kurd férfi ellen elkövetett rendőri túlkapás miatt vonultak sokan az utcára, és ugyanúgy elítélték a feketék elleni "rendőri erőszakot" is. Szöulban ott élő külföldiek és helyiek is tiltakoztak. Fekete maszkjaikra koreai nyelven írták fel, hogy "nem kapok levegőt".

2. frissítés: Lovas rendőröket vetettek be a kormányfői rezidencia közelében dobálózó rendbontók ellen Londonban

Miután a nap nagyjából békésen telt, tiltakozók egy kisebb csoportja a brit kormányfő közeli rezidenciájához vonult, ahol megdobálták a rendőröket, és a lovas rendőrök rohammal távolították el őket. Nagyjából ezren pedig a Temze déli partján fekvő amerikai nagykövetségnél bénították meg a forgalmat.

