Külföld, Publicisztika :: 2020. október 12. 20:08 ::

Mandela öröksége

Nelson Mandela élete, munkássága és emléke a nemzetközi baloldal és a liberális világ számára megfellebbezhetetlenül identitásképző elem, melyről kritikát megfogalmazni nem illik, mert az ugyebár „rasszizmus”. Ezek a tendenciák hazánkba is beszüremkedtek, és bár Novák Előd önkormányzati tevékenységének is köszönhetően Magyarországon még nem neveztek el közteret Mandeláról, de biztos, hogy elő fog ez még jönni, nem tettek le ilyen irányú terveikről.

Pedig ahogy Mandela élete gyakran állt a fehérellenes rasszizmus és terrorizmus jegyében, úgy sötét öröksége is hasonló jellegű, mely rátelepszik a mai napig Dél-Afrikára. Ennek láthattuk egyik gyakorlati megvalósulását az elmúlt napokban, mely sajnos megint csak véres és halálos, egyúttal fehérellenes volt.

A 22 éves Brendin Horner minden csontját eltörték, holttestét egy póznához kötötték fekete nacionalisták, így küldtek üzenetet a fehéreknek, akiknél betelt a pohár – írja a 888.hu.



Brendin Horner és barátnője

Az ilyen jellegű brutális gyilkosságok nem példa nélküliek 1994 óta, a dél-afrikai búrok kálváriája, sőt, az ottani fehérek elleni népirtás már évtizedek óta tart. Nyilván az első pár erőteljesebb hullám után, miután sokan elhagyták szülőföldjüket, vagy árammal ellátott kerítetéssel vették körül magukat, csillapodott, a legkeményebb időszak az Apartheid-rendszer bukása után közvetlenül következett be. De jól látható, a fehérellenes rasszista erőszak akkor ér véget, ha egyetlen egy fehér ember sem lesz már az országban (az elmúlt 20 évben megfeleződött a létszámuk!), de akkor az egykor virágzó, szó szerint „afrikai kis ékszerdoboz-ország” visszasüllyed a barbarizmusba és a kőkorszakba. A másik út pedig az, ha ellenállnak a fehérek. És most ennek jeleit látjuk.

Erőszakba torkollt az a tüntetés, melyet fehér farmerek rendeztek a Dél-Afrika Free State tartományában található Senekal városban. Több száz fehér farmer és helyi fekete gyűlt össze, hogy támogassák az elhunyt Brendin Horner családját – olvassuk.

A rendőrség őrizetbe vett két férfit, Sekwetje Mahlambát és Sekola Matlalestát, a városba érkezésükkor azonban már egy csoport dühös farmer várta őket, akik személyesen kívánták megbosszulni fiatal társuk halálát. A tüntetés tovább eszkalálódott, két puskalövés is eldördült, egyre többen gyűltek az utcára, míg végül pár száz fős tömeg tiltakozott a fehér népirtás ellen, és igen beszédes, hogy köztük több helyi fekete is, ezek szerint közülük is látják már páran, „Mandela öröksége” mennyire hazug. A tüntetők a bíróság épületét is megrongálták, valamint egy rendőrautót is felgyújtottak.



A tüntetés

„A farmerek félelemben élnek, mert Dél-Afrikában földet művelni a legveszélyesebb foglalkozás a földön” – nyilatkozta tavaly egy helyi szervezet vezetője, Henk van de Graaf.

„Úgy tudom, hogy a világban a gyilkossági ráta átlagosan 9 fő százezer emberre vetítve. Na, ez Dél-Afrikában 54. De a dél-afrikai farmerek közösségében 138, a világ összes foglalkozását tekintve a legmagasabb.”

A hazai és a nemzetközi balliberális sajtó természetesen évtizedek óta agyonhallgatja az ilyen eseteket. Nem hullajtanak könnycseppeket a legyilkolt fehérekért, nem fogalmaznak meg pátoszos közleményeket, Dél-Afrikára sem helyeznek nyomást a jogállamiság miatt, merthogy a fehérellenes rasszizmus rendszerszintű, az ottani rendőrség szinte sohasem ismeri el a négerek által fehérek ellen elkövetett erőszaknál a faji indítékot, pedig teljesen világos.

Innen, a távoli Magyarországról az ember keze csak ökölbe szorulhat, és indulatokkal telve olvassa az efféle híreket, és azt mondja: le a fehérek elleni népirtással, kitartást a dél-afrikai búroknak megmaradásukért vívott küzdelmeikben!

Lantos János – Kuruc.info

