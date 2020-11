Külföld :: 2020. november 5. 06:49 ::

Egyre valószínűbb, hogy Trump csomagolhat - jön a múmia-néger páros, ugyanazzal a zsidó felügyelettel

Joe Biden, az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltje abbéli meggyőződésének adott hangot helyi idő szerint szerda délután, hogy meg fogja nyerni az elnökválasztást.



Illusztráció: Jon Benedict/Foreign Policy/Getty Images

"Egyértelmű, hogy elég államot megnyerünk ahhoz, hogy meglegyen az elnökséghez szükséges 270 elektori szavazat" - emelte ki Biden, de hozzátette, hogy Donald Trump korábbi kijelentésével ellentétben ő nem nyilvánítja még győztesnek magát.

"Úgy gondoljuk, hogy mi leszünk a nyertesek, amikor véget ér a szavazatszámlálás" - fogalmazott. Emellett ígéretet tett arra, hogy győzelme esetén megpróbálja egyesíteni a nemzetet, ugyanis szerinte fontos lenne véget vetni annak, hogy a politikai ellenfeleket ellenségként kezelik.

Ezzel egy időben a CNN hírtelevízió arról számolt be, hogy a demokrata párti jelölt nyert a kulcsfontosságú ingaállamnak számító Michiganben is.

Donald Trump eközben a Twitteren győzelmet hirdetett Pennsylvaniában, Georgiában és Észak-Karolinában. Elemzők szerint ezen államokban azonban még nem dőlt el véglegesen a verseny. A bejegyzést a mikroblog-szolgáltató ezért meg is jelölte, és csak a figyelmeztetés kötelező elolvasása után tette elérhetővé.

A CNN legfrissebb összesítése szerint Biden 253, míg Trump 213 elektori szavazatot tudhat magáénak eddig biztosan. A választási győzelemhez 270-re van szükség. (Azóta már 264-214 a valószínűbb - a szerk.)

Több városban tüntettek Donald Trump hívei és bírálói is

Több amerikai városban tüntettek Donald Trump amerikai elnök hívei és bírálói is szerda este.

Trump hívei az egyes csatatérállamokban még tartó szavazatszámlálások leállítását követelték, míg bírálói valamennyi voks megszámlálása mellett álltak ki.

Megmozdulások voltak Seattle-ben, Minneapolisban, Chicagóban, Detroitban, New Yorkban, Pittsburghben, Houstonban. A demonstrációk békések voltak.

Az oregoni Portland városában azonban elszabadultak az indulatok, és Kate Brown demokrata párti kormányzó a belvárosban kitört erőszak megfékezésére kirendelte a Nemzeti Gárdát. Portlandben nem csak a választások miatt elégedetlenkedők vonultak utcára, hanem a rendőri erőszak visszaszorításáért tüntetők is.

Donald Trump elnök kampánytörzse és a republikánusok közben egyszerre négy pert indítottak a választási eredmények okán: Wisconsinban, Michiganben, Pennsylvaniában és Georgiában. Wisconsinban és Michiganben - ahol Joe Biden demokrata párti elnökjelölt már győzött - a szavazatok újraszámlálását kérik, míg Pennsylvaniában és Georgiában a voksok megszámlálásának felfüggesztése miatt fordultak bírósághoz.

Az EBESZ bírálta Trump választási csalással kapcsolatos "alaptalan" állításait

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelői élesen bírálták szerdán Donald Trump amerikai elnök "alaptalan" kijelentéseit az elnökválasztáson tapasztalt állítólagos csalásokkal kapcsolatban.

"A rendszerszintű hiányosságokról szóló alaptalan állítások gyengítik a demokratikus intézményrendszerbe vetett közbizalmat, különösen amennyiben azok az elnök szájából hangzanak el" - közölte Michael Georg Link, az EBESZ választási megfigyelő missziójának vezetője.

Trump - szakértők szerint minden bizonyíték nélkül - többször is hangoztatta, hogy az amerikai választási rendszer sérülékeny a csalásokkal szemben, s szerdán is csalást emlegetett.

Az EBESZ csaknem negyven országból több mint száz választási megfigyelőt küldött az Egyesült Államokba. A nemzetközi szervezet közlése szerint az elnökválasztást a koronavírus-világjárvány jelentette nehézségek ellenére megfelelően bonyolították le.

Donald Trump szerdán már bejelentette a győzelmét, miközben még tart a szavazatszámlálás, illetve azzal vádolta meg a Demokrata Pártot, hogy "jelentős csalásokat" követett el. Előzetes jelentésében az EBESZ kiemelte, hogy az ilyen kijelentések "sokak szerint fokozzák a választást követő politikai erőszak kockázatát".

Biden elkötelezte magát a párizsi klímaegyezményhez történő visszatérés mellett

Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje, az Egyesült Államok várható következő elnöke elkötelezte magát a párizsi klímaegyezményhez történő visszatérés mellett szerda este egy Twitter-üzenetben.

"Ma a Trump-kormány hivatalosan is kilépett a párizsi klímaegyezményből. Pontosan 77 nap múlva egy Biden-kormány ismét csatlakozni fog hozzá" - írta a bejegyzésben Joe Biden.

Donald Trump amerikai elnök 2017-ben bejelentette kilépési szándékát, és a kormány 2019-ben meg is kezdte ennek folyamatát. A kilépés szerdán, november 4-én érvénybe is lépett. Ezt megerősítették Washingtonban és New Yorkban, az ENSZ klímatitkárságán is.

Trump demokrata párti kihívója, Joe Biden már a választási kampány során jelezte, hogy megválasztása esetén az ország újra csatlakozik a párizsi egyezményhez, amelyet még 2015-ben írtak alá.

Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) szerdai összeállításában emlékeztetett rá, hogy Biden korábban több olyan tervet felvázolt, amely 1700 milliárd dollárt szánna arra, hogy az Egyesült Államok 2050-ig klímasemlegessé tegye a gazdaságát. Kilátásba helyezte emellett a megújuló energiaforrások támogatását és általában a környezetvédelmi intézkedések erősítését is.

(MTI nyomán)