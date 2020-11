Külföld :: 2020. november 8. 21:08 ::

"Megváltoztatjuk a világot" - ígéri a demokraták egyik néger üdvöskéje

Az amerikai Demokrata Párt esélyesnek tartja magát Georgiában két szenátusi helyre - közölte Stacey Abrams volt georgiai demokrata párti kormányzójelölt vasárnap a CNN televíziónak nyilatkozva.

A politikusnő leszögezte: ha ezt a két szenátusi helyet is sikerül elnyerniük, akkor a demokratáknak a szenátusban is többségük lesz. "Ez meghatározó tényező lesz abban, hogy megoldjuk az egészségügy és az igazságszolgáltatás kérdéseit" - fogalmazott.



Stacey Abrams

Az amerikai elnökválasztás eredménye nagyon szoros volt, és elemzők rámutattak, hogy a vele egy időben tartott törvényhozási választások sem hoztak átütő demokrata párti sikert. A szövetségi törvényhozás alsóházában, a képviselőházban a demokraták ugyan megőrizték többségüket, de mivel vesztettek is képviselői helyeket, többségük kisebb arányú. A felsőházban, a száz tagú szenátusban 53 politikusukkal eddig a republikánus pártiaknak volt többségük, ám a mostani voksolásokon a demokraták egy helyet szereztek, két szenátusi bársonyszékért pedig január 5-én második fordulót tartanak. Mindkét szenátusi voksolás Georgiában lesz, és ha a demokrata jelöltek győznek, akkor a szenátusban is övék a többség. Az Egyesült Államokban minden törvénynek és az elnök által jelölt személy kinevezésének a jóváhagyásához szükséges a szenátus jóváhagyása. "És most Georgia is a miénk lesz, és megváltoztatjuk a világot" - jelentette ki Chuck Schumer, a szenátus demokrata párti frakciójának vezetője Joe Biden demokrata párti elnökjelölt elnökválasztási sikerének bejelentése után szombaton New Yorkban.

Georgiában elemzők szerint szorosnak ígérkezik a verseny. A 33 éves John Ossof demokrata párti szenátorjelölt és David Perdue republikánus szenátor, illetve Raphael Warnock tiszteletes, a demokraták jelöltje és Kelly Loeffler hivatalban lévő republikánus szenátor között dől el a verseny. Amennyiben mindkét bársonyszéket a demokraták nyernék el, akkor a felsőházban 50-50 arányú lesz a két párt szenátorainak aránya, s ebben az esetben a leendő szenátusi szavazások alkalmával Kamala Harris demokrata párti alelnök szavazata dönt majd.

Vasárnapi televíziós interjújában Stacey Abrams kijelentette, hogy a demokratáknak megvan a megfelelő erőforrásuk a két georgiai demokrata párti jelölt támogatásához.

