Algériának és Oroszországnak sem tetszik Trump egyik utolsó aknája

Algéria Nyugat-Szahara státusával kapcsolatban elítélte szombaton azokat a "külföldi lépéseket", amelyekkel a térség destabilizálása a cél, konkrétan Izraelt nevezte meg.

Marokkó és Izrael Washington közvetítésével megállapodott a héten kapcsolataik rendezéséről, és ennek része, hogy az Egyesült Államok elismeri Marokkó területi követelését a vitatott hovatartozású nyugat-szaharai régióra vonatkozóan.

Marokkó 1975-ben annektálta az egykori spanyol gyarmat Nyugat-Szaharát, emiatt a terület függetlenségét megteremteni akaró Polisario Front kihirdette ott a Szaharai Demokratikus Arab Köztársaságot, és fegyveres harcot indított az annektáló marokkói erők ellen a szomszédos Algéria támogatásával. Algír továbbra is a terület függetlenségét akarja elérni. Marokkó jelenleg Nyugat-Szahara területének nagyjából kétharmadát tartja ellenőrzése alatt, és saját autonóm területévé akarja tenni.

Abdelaziz Dzserad algériai kormányfő a váratlan izraeli-marokkói megállapodásra most reagált először, és Izraelt vádolta elsősorban azzal, hogy meg akarja bontani a terület biztonsági egyensúlyát, "közel hozza Izraelt Algériához".

Abed Saref algériai újságíró és elemző ezt értelmezendő azt írta: a megállapodás megnyitja az utat az előtt, hogy Izrael fejlett katonai eszközökkel lássa el Marokkót az annektált terület ellenőrzésére.

"Mostantól egyértelmű, hogy ott lesz az izraeli hadsereg a határainknál"

- írta a Facebookon.

Manszúr Kedidir algériai politológus szerint pedig a megállapodás a szomszédos Marokkó "háborús üzenete".

Irán is elítélte szombaton a marokkói-izraeli megállapodást mint "az iszlám és a palesztin ügy elárulását" Rabat által. Ali Akbar Velajati, aki Ali Hamenei ajatollah, legfőbb iráni vallási és politikai vezető diplomáciai tanácsadója, pénteken este kiadott közleményében azt írta: a marokkói-izraeli megállapodás a kapcsolatok normalizálásáról nem új, hiszen Rabat eddig is - nyíltan vagy titokban - tartott fenn kapcsolatot Izraellel, az új az, hogy a megállapodásnak részese az Egyesült Államok is, és része a Nyugat-Szahara feletti marokkói szuverenitás elismerése Washington által. Marokkó ezért cserébe elárulta az iszlámot és az izraeli megszállás alatt élő palesztinokat - írta Velajati.

Az orosz külügyminisztérium szombati közleményében úgy vélekedett, hogy Marokkónak a Nyugat-Szahara feletti szuverenitásának amerikai elismerése megnehezíti az ENSZ-nek a konfliktus megoldása érdekében kifejtett erőfeszítéseit, és újabb lökést adhat az erőszaknak a térségben.

"Ezzel a döntésével Donald Trump kormányzata megszegte a nyugat-szaharai rendezés általánosan elfogadott nemzetközi jogi alapját, amely szerint a terület végleges jogállásáról népszavazáson kell dönteni. Az Egyesült Államok új álláspontja súlyosan megnehezítheti az ENSZ-nek a nyugat-szaharai rendezés érdekében kifejtett erőfeszítéseit, kiélezheti a viszonyt a közvetlenül érintett felek között, és újabb lökést adhat a fegyveres erőszaknak a szaharai-száheli övezetben" - áll a közleményben.

(MTI)