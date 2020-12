Külföld :: 2020. december 30. 22:19 ::

Holoköhögés, Telegram és BDS - nincsenek nagyágyúk Wiesenthalék idei antiszemét-toplistáján

A Simon Wiesenthal Központ (SWC) közzétette "az év legsúlyosabb antiszemita, Izrael-ellenes jelenségeit", a vezető helyre pedig a "koronavírusos összeesküvés-elméletek" kerültek. 2013-ban még a Jobbik volt az 5. helyezett...





Szörnyűséges koronavírus-illusztráció a Telegramon

"A szélsőjobboldali aktivisták már februárban, a járvány széleskörű megjelenésekor a zsidókat és az ázsiai-amerikaiakat okolták a járványért a közösségi médiában" – írják közleményükben. A SWC egy példát is említ, amiben a szélsőségesek "holoköhögésként" hivatkoznak a járványra, és arra szólítanak fel, hogy a zsidók egymásnak adják tovább a fertőzést.

A szervezet emlékeztet, hogy korábban is volt már példa antiszemitizmus fellendülésére járvány idején.Az antiszemiták a középkori pestis terjedéséért, és az 1918-as spanyolnátha-járványért is a zsidókat okolták, az 1930-as évekbeli német propaganda pedig élősködő vírusterjesztőként ábrázolta a zsidókat – idézi a szervezet közleményét a The Jerusalem Post nyomán a Neokohn.

A lista második helyére a Telegram alkalmazás került. "Az alkalmazást neonácik, fehér felsőbbrendűséget hirdetők is használják, mert alig van moderálási szabályzata" – írja a SWC, és több nekik nem tetsző szervezetet is említenek, akik a Telegramon aktívak. A Hamász és más iszlamista szervezetek is aktívan használják a Telegramot.

A harmadik helyet az Iszlám Nemzet nevű szeparatista néger szervezet vezetője, Louis Farrakhan kapta. A SWC szerint ő a vezéralakja annak, hogy "a gyűlöletbeszéd és a zsidógyűlölet a következő generációkra is átöröklődik".

A negyedik helyet az Egyesült Államok szélsőbaloldali és szélsőjobboldali megnyilvánulásai kapták. "Vallásgyalázás, gyújtogatás, erőszakos támadások zsinagógák ellen" – sorolja a szervezet az indokokat. A SWC példaként említi a Los Angeles-i, az oaklandi és a kenoshai zsinagógát, amiket egyaránt a Black Lives Matter tüntetésekkel összefüggésben gyaláztak meg.

Az iráni vezetésé az ötödik hely, köszönhetően annak, hogy Ali Hámenei ajatollah a németek "végső megoldására" hivatkozott. A SWC felhívta a figyelmet, hogy az Iránnal gazdasági kapcsolatban álló európai nagyhatalmak nem reagáltak az ajatollah "fenyegetésére".

Hatodik helyen az Európai Bíróság kóser vágást tiltó szabályozását említik, és "a náci időszakra emlékeztető lépésként" hivatkoznak a lépésre.

A hetedik helyen a német (!) kulturális civil szervezeteket említik, valamint egy vezető német diplomatát, egy szocialista ifjúsági szervezetet és három parlamenti képviselőt. "A német elit teljes mellszélességgel kiáll az antiszemita BDS mellett" – áll az indoklásban. A kulturális szervezetek a Bundestag BDS-ről szóló szavazásán amellett álltak ki, hogy a BDS visszaszorítása egyben a szólásszabadság korlátozása is.

Az SWC szerint három parlamenti képviselő "egyáltalán nem vette figyelembe a német holokauszt-túlélők álláspontját", amikor támogatásukat fejezték ki a Német-Palesztin Társaság (GPS) felé.

A nyolcadik helyre az Illinois-i Egyetem és a Dél-Karolinai Egyetem került. Illionisban az egyik egyetemi vezető kirúgott egy zsidó hallgatót a Hallgatói Bizottságból, elfogultságra hivatkozva. Ráadásul tavaly a tanterv része volt egy "Palesztin ellenállás az izraeli terror 70 éve alatt" című óra is. Dél-Karolinában a hallgatói önkormányzatból rúgtak ki három zsidó hallgatót.

Az Amerikai Szociáldemokraták nonprofit szervezete kapta a kilencedik helyet, mert a kérdőívükben megemlítik a BDS-t és az izraeli utazás esetleges betiltását.

A tízes lista utolsó helyezettje a chilei főváros, Santiago egyik kerületének polgármestere, Daniel Jadue kapott helyet. A kommunista politikus – aki az elnökválasztáson is elindulhat – önkormányzati pénzekből finanszírozott BDS-t támogató, Izrael-ellenes mozgalmakat.