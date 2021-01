Külföld, Videók :: 2021. január 7. 17:52 ::

Itt a videó a tüntető agyonlövéséről - nem zokognak érte a tévécsatornák, nincsenek százezres tüntetések, elvégre fehér volt és Trump-párti

A Google valamiért nem dob ki megfelelő szögből készült videót arról, mi is történt pontosan tegnap a Capitol Hillen. A hírközlő médiumok Ashly Babitt lelövését nem nagyon publikálják vágatlanul, illetve olyan kameraállásból, ahonnan látni is lehet az eseményeket. Így a felvételek kiabálást, tolakodást és egy lövést mutatnak, szigorúan hátulról.

A teljes videó megfelelő szögből is megtekinthető alább.

Tisztán látszik, hogy semmilyen eljárási rendet nem tart be a rendőr (pontosabban a Capitolium biztonsági szolgálatának egyik fegyverese - a szerk.): a felszólítás nem hallatszik, figyelmeztető lövés nincs, közelről leadott, célzott lövéssel végezte ki a tüntetőt. Még egy lépéssel közelebb is lép a jobb lövésért. Gondolom, ezúttal nem lesz érzékenyítő film a CNN-en, ami a fehér, veterán, Trump-támogató családját mutatja be. Mégiscsak fehér, veterán és Trump-támogató.

GRAPHIC FOOTAGE: Police fatally shoot a Trump supporter inside the Capitol building. This is a sickening crime that should be prosecuted as such. pic.twitter.com/X8JK7HplJ7 January 7, 2021

Egy politikai eseményen kivégeznek egy embert, amiről a pontos felvételek nem elérhetők a nagyobb médiumokon. Nincs érzékenyítés, csak az objektív tények közlése, a felvételeket pedig még kommentár nélkül, objektíven sem mutatják be teljes egészében. 2021-ben folytatódik a Black Mirror - olvasható Tibi atya blogján.

Minek ment oda...

Ugyanez a twitterező mutatja be, milyen gyorsan alá tudják támasztani a gyilkosság jogos voltát azok a balosok, aki idegrohamot kapva visítanak, valahányszor lelő egy rendőr egy néger bűnözőt. Bűnözőt, akinek általában fegyvere is van, nem engedelmeskedik, agresszív stb. De itt csak egy fehér tüntető volt, ráadásul nő is (akik köztudottan nagyon veszélyesek tudnak lenni, főleg egymagukban, férfiakkal szemben), ezért elmaradnak a százezres tüntetések is. Megmondta Kuncze Gábor is, minek ment oda...