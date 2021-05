Külföld :: 2021. május 7. 07:31 ::

A floridai kormányzó elszomorította a Fekete Szavazók Számítanak Alapítvány tagjait

Florida állam republikánus kormányzója, Ron DeSantis csütörtökön aláírta a helyi törvényhozás által megszavazott új, átfogó választási törvényt, amely a többi között szigorítaná az urnás szavazást és a levélszavazatok leadásának szabályait is - jelentette az amerikai sajtó.

A kormányzó szerint a mostani törvényre - amelyet a feddhetetlen választások törvényének nevezett - azért volt szükség, hogy a korábbinál igazságosabb választási rendszere legyen a tagállamnak. "A floridai emberek megnyugodhatnak, hogy államunk továbbra is élen jár a tisztességes szavazás tekintetében. A választásoknak szabadnak és tisztességesnek kell lenniük, és ezek a változások biztosítják, hogy a napsugár államában ez továbbra is így legyen" - fogalmazott DeSantis.

A 42 éves kormányzó, akit az amerikai sajtóban újabban egyre gyakrabban emlegetnek a következő választások lehetséges republikánus elnökjelöltjeként, élő adásban írta alá a jogszabályt. A ceremóniát a republikánusokhoz közelálló Fox News amerikai hírcsatorna közvetítette.

Az intézkedés szigorítja a lakhelyüktől távol lévő választók hozzáférését az urnás szavazáshoz, ugyanis arra kötelezné őket, hogy minden egyes választási ciklusban nyújtsák be újra a kérelmüket, amelyet eddig csak négy ciklusonként kellett megtenniük. Azoknak a választóknak, akik urnás szavazásra regisztrálnak, kérelmük benyújtásakor meg kell adniuk személyes adataikat is, például a jogosítványuk számát, vagy az állami azonosító számukat is.

A törvény korlátozásokat vezet be a levélben történő voksolások esetében és a levélszavazatok begyűjtését illetően. Betiltja például a szavazatok tömeges postára adását. Ezen kívül megtiltja, hogy ételt és italt osszanak a sorban álló szavazóknak a választási helyszín 150 méteres körzetében, valamint megtiltja a megyéknek, hogy pénzügyi támogatást fogadjanak el a választásokkal kapcsolatos kiadásaik fedezésére.

Az új floridai jogszabály sokban hasonlít a közelmúltban elfogadott Georgia állambeli új választási törvényhez. Az ottani új jogszabályok a jövőben például fényképes igazolványhoz kötik a választási részvételt, illetve a sorban álló szavazóknak ott sem lehet ételt és italt osztogatni. A reformok elfogadása felháborodást váltott ki a baloldal körében, több politikusuk azt állította, hogy az új szabályok korlátoznák a kisebbségi szavazók lehetőségeit.

Több nagyvállalat bojkottra szólított fel és azt javasolta, hogy költöztessék el tevékenységüket, vagy üzleteiket Georgiából. Az észak-amerikai profi baseball-liga (MLB) vezetői úgy döntöttek, hogy a 2021-es All-Star gálát nem Atlantában, Georgia fővárosában rendezik meg. Legutóbb pedig Will Smith amerikai színész jelentette be, hogy - tiltakozásul a szerinte az "afroamerikai kisebbség lehetőségeit korlátozó választójogi reformok" ellen - elviszi Georgia államból új, nagy költségvetésű filmje forgatását.

A demokraták ugyanígy ellenzik a mostani - DeSantis által aláírt - floridai törvényt, mint a korábbi georgiai változtatásokat. "DeSantis kormányzó és a floridai republikánusok inkább a hatalom megtartásában érdekeltek, mint abban, hogy biztosítsák a demokráciánkhoz való igazságos hozzáférést" - fogalmazott Manny Díaz, a Demokrata Párt kubai születésű floridai elnöke.

Néhány perccel azután, hogy a floridai kormányzó aláírta a törvényt, Marc Elias demokrata ügyvéd bejelentette, hogy munkatársaival pert indított a törvényjavaslat ellen a Floridai Női Választók Ligája, a Fekete Szavazók Számítanak Alapítvány és a Floridai Szövetség a Nyugdíjas Amerikaiakért nevű szervezetek megbízásából. Elias szerint a törvényjavaslat sérti az alkotmány több kiegészítését.

A Joe Biden vezette adminisztráció sem ért egyet az új törvénnyel. "A 2020-as választás az amerikai történelem egyik legbiztonságosabb választása volt. Nincsen legitim oka, hogy most változtassunk a szabályokon, hogy megnehezítsük a szavazást. Ez hazugságra épül" - mondta csütörtökön Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház sajtófőnökének helyettese.

(MTI)