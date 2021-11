Külföld :: 2021. november 11. 13:59 ::

Lukasenka már a gáz elzárásával fenyeget

Minszk válaszolni fog az Európai Unió bármilyen új büntetőintézkedésére vele szemben, akár az Oroszországból az EU-ba tartó fehéroroszországi földgáztranzitot is leállíthatja - jelentette ki csütörtökön Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, akit a BelTA fehérorosz állami hírügynökség idézett.

"Mi fűtjük Európát, de azzal fenyeget bennünket, hogy lezárja a határát velünk. És mi van, ha mi pedig a gázszállítást állítjuk le? Ezért azt ajánlom a lengyel és a litván vezetőknek, valamint a többi meggondolatlan embernek, hogy gondolkodjon, mielőtt beszél" - jelentette ki az elnök, ezzel a Fehéroroszországon keresztül haladó Jamal-Európa gázvezetékre utalva.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte szerdán, miután Washingtonban tárgyalt Joe Biden amerikai elnökkel, hogy az EU a jövő héten újabb szankciókat vezet be Fehéroroszország ellen. Hozzátette, hogy a korlátozások magánszemélyekre és szervezetekre is vonatkoznak majd. Hírügynökségi információk szerint az EU mintegy 30 személyt és szervezetet, köztük Uladzimir Makej fehérorosz külügyminisztert és a Belavia nevű fehérorosz légitársaságot is célba veszi az intézkedésekkel.

A fehérorosz külügyminiszter közölte egy csütörtöki interjújában, hogy az Európai Unió nem hajlandó tárgyalni Minszkkel az Unióval közös határon tapasztalható migrációs válságról.

Az EU tavaly a felére csökkentette a Fehéroroszországnak határ menti infrastruktúrájának megerősítésére és migrációs fogadópontok kialakítására addig adott pénzügyi támogatását. Minszk erre válaszul úgy döntött, hogy nem tartja be az illegális migránsok visszavételéről az Unióval fennálló megállapodását - mondta Makei.

"Javasoltuk az EU-nak, hogy tárgyaljunk erről, de elutasították, majd többször újra javasoltuk ezt, de továbbra sem kaptunk pozitív választ - jelentette ki a külügyminiszter, hozzátéve, hogy szerinte a jelenlegi válság az EU "meggondolatlan politikájának következménye", mert Brüsszel "hívta a menekülteket", és kijelentette, hogy kész fogadni őket. "Minszknek az az érdeke, hogy a lehető leggyorsabban megoldjuk ezt a válságot" - szögezte le.

Kreml: Moszkva igyekszik elősegíteni a helyzet megoldását

Oroszországnak semmi köze a fehérorosz-lengyel határon kialakult helyzethez, de igyekszik elősegíteni a megoldását - jelentette ki csütörtökön újságíróknak Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

A szóvivő nem bocsátkozott részletekbe azzal kapcsolatban, hogy Moszkva milyen konkrét lépéseket tesz a rendezés érdekében. Elmondta ugyanakkor, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök folyamatos kapcsolatban áll fehérorosz hivatali partnerével, Aljakszandr Lukasenkával.

Elismerte, hogy a fehérorosz-lengyel határhelyzet volt a fő témája Putyin és Angela Merkel szerdai telefonbeszélgetésének. Cáfolta azokat az értesüléseket, amelyek szerint a két vezető között a néhány órával később újabb kapcsolatfelvétel történt volna, de nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Putyin és Merkel újabb eszmecserét folytat majd az ügyben.

A szóvivő "kizárólag álhírekben élő őrült ötletnek" nevezte azt az először a Bloomberg hírügynökség által megszellőztetett információt, amely szerint az EU a jövő héten szankciók bevezetésére készül az Aeroflot orosz légitársaság ellen, a közel-keleti migránsok Fehéroroszországba szállításában játszott állítólagos szerepe miatt. A büntetőintézkedésekhez a közlés szerint csatlakozna az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is.

Az Eho Moszkvi rádió megszólaltatta Lukasz Jasina lengyel külügyi szóvivőt, aki azt mondta, hogy a lengyel hatóságoknak van olyan információjuk, amely szerint az Aeroflotnak része lehet a migrációs válság kialakulásában. Megerősítette, hogy az unió mérlegeli a büntetőintézkedések bevezetését az orosz légitársaság ellen, de ez még nem jelenti azt, hogy meg is hozza ezt a döntést. Hozzátette, hogy a migránsok Fehéroroszországba szállítása nem ellentétes a nemzetközi normákkal.

Az Aeroflot csütörtökön közölte, hogy nincsenek járatai Irakba és Szíriába, és hogy ezen országok állampolgárai nem repültek Fehéroroszágba harmadik országokból a légitársaság gépein. Peszkov is rámutatott, hogy semmilyen módon sem sérti a nemzetközi normákat migránsok légi szállítása.

Vlagyimir Dzsabarov, az orosz parlamenti felsőház külügyi bizottságának elnökhelyettese a RIA Novosznyi hírügynökségnek nyilatkozva kilátásba helyezte, hogy az Aeroflot ellen bevezetendő európai szankciók esetén Oroszország lezárhatja légterét az unió légitársaságai előtt. Sajtóértesülések szerint az orosz közeledési minisztériumban szóba került az ilyen intézkedés lehetősége.

Peszkov egyébként nem bocsátkozott találgatásba azzal kapcsolatban, hogy hogyan érkeznek migránsok a fehérorosz-lengyel határra. Nem kívánta kommentálni azokat a fehérorosz televízióban bemutatott felvételeket sem, amelyeken orosz harci gépek szállnak a fehérorosz légtérben. A migránsok határátkelésének lehetőségére vonatkozó kérdések megválaszolását a fehérorosz és a lengyel hatóságok hatáskörébe utalta.

(MTI)