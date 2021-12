Külföld, Videók :: 2021. december 30. 17:20 ::

Az alkotmánymódosítás egyetlen szava miatt tört ki verekedés a jordániai parlamentben

Igaz, nagy késéssel, de a muszlim országokba is betörnek az új idők új dalai. Tegnapelőtt a jordániai parlamentben a Jogi Bizottság által kezdeményezett törvénymódosítás arról szólt, hogy egészítsék az alkotmányt, amely egyértelműen leszögezi, hogy jordániai férfiak mellett a „jordániai nők” is egyenlő jogokat élveznek a Jordánia Hásemita Királyságban. A törvényjavaslat ismertetésekor azonban verekedés tört ki bigott vallásos és a világiasabb képviselők között – írja az alraeesnews.com hírportál.



Ökölharc az ammáni parlamentben (fotó: alraeesnews.com)

Verekedésre kerül sor a jordániai parlament ’ammáni épületében, miután ’Ábd el- Muá’im, a Jogi Bizottság elnöke igyekezett megindokolni, hogy miért van szükség az Alkotmány 6. cikkelyének módosítására. Arról van szó, hogy a módosítással az alkotmány ezután kimondja: Jordánia Hásemita Királyságban a jordániai férfiak és a jordániai nők egyenjogúságot élveznek.

A hír jobb megértéséhez el kell mondanunk, hogy az arab nyelvben hím- és nőnem van. De ha emberek esetében csak a hímnem többes számát (ordonijjún - أردنيون = jordániaiak) alkalmazzuk, ez általában magában foglalja a nőket is. Az új törvénymódosítás kezdeményezői azonban fontosnak tartják, hogy az alkotmány határozottan és félreérthetetlenül foglalja magában a „jordániai nők” (ordonijját - أردنيات = jordániai nők) nyelvi változatot is. A módosító javaslat ismertetése után ökölharc bontakozott ki Hászán el-Rijáti és Andre el-Havári képviselő között, amelybe aztán mások is bekapcsolódtak.

H. J. – Kuruc.info