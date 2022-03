Külföld, Videók :: 2022. március 27. 08:33 ::

Zelenszkij egyre idegesebben követel harckocsikat és repülőket - még a nyelvi problémák is "eltűntek"

Ismételten nehézfegyvereket követelt a nyugati országok készleteiből Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök szombat esti videóüzenetében.

Hírügynökségek felidézték, hogy több ország is ígért légvédelmi és páncéltörő rakétákat, valamint könnyűfegyvereket Ukrajnának, a felvételen láthatólag ingerült Zelenszkij azonban kijelentette, hogy országának harckocsikra, harci repülőkre és hajók elleni fegyverrendszerekre van szüksége.

"Mindez megvan a partnereinknek, és csak ott porosodik. Mindez nem csak Ukrajna, de Európa szabadságát szolgálhatná" - mondta az elnök.

Megismételte, hogy Ukrajnának mindössze a NATO harci repülőgépeinek és harckocsijainak 1 százalékára lenne szüksége, és ennél többet nem is kérne.

"Már 31 napja várunk. Ki vezeti az euroatlanti közösséget? Még mindig Moszkva a megfélemlítés miatt?" - kérdezte.

Zelenszkij újfent azt állította, hogy Oroszország Európa felé fog terjeszkedni Ukrajna elestével. Mindazonáltal a NATO nem támogatja egy repüléstilalmi övezet létrehozását Ukrajna felett a konfliktus kiszélesedésétől tartva.

Az elnök egyébként a nap folyamán lengyel hivatali partnerével, Andrzej Dudával is beszélt, szintén nehézfegyverzetet kérve országa számára.

"Ha Ukrajna partnerei nem segítenek harckocsikkal és repülőgépekkel, és ez a lehetőségük megvan, akkor nagy a kockázata annak, hogy az orosz hadsereg nemcsak rakétaveszélyt, hanem közvetlen, általános katonai fenyegetést is jelent majd szomszédaink - Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia, illetve a balti államok - területére" - mondta.

Zelenszkij sajnálkozását fejezte ki, hogy elhúzódik a lengyel harci repülőgépek lehetséges átadásával kapcsolatos döntés. "A késedelem ára ukránok ezreinek élete, akiket a békés ukrán városokra mért légi- és rakétacsapások során vesztünk el" - tette hozzá.

Washington ugyanakkor eredetileg elzárkózott a felvetéstől, attól tartva, hogy a lengyel MiG-29-es típusú vadászrepülőgépek átadása Ukrajnának katonai eszkalálódáshoz vezethetne a NATO és Oroszország között.

Nincs nyelvi probléma, soha nem is volt - hazudta a nyelvtörvényes

"Nincs nyelvi probléma Ukrajnában, és soha nem is volt. De ti, orosz megszállók, most megcsináljátok a problémát. Mindent megtesztek azért, hogy a népünk ne beszéljen többé egymás között oroszul, mert az orosz nyelvet egyből veletek azonosítják. Csak veletek, a robbantásokkal és gyilkosságokkal együtt."

"Oroszország most mindent megtesz az orosztalanításért, a mi országunk területén. Ti teszitek ezt, egy generáció alatt, de mindörökre. Ez is csak egy újabb példája az öngyilkos politikátoknak" – mondta Zelenszkij.

A nácizás sem maradhatott el

Zelenszkij a beszéd végén megemlítette, hogy az orosz megszállók "újabb történelmi bűntettet vittek véghez", amikor megtámadták a Harkiv melletti Drobickij Jar holokauszt-emlékművét.

"A második világháború alatt a nácik 20 ezer embert végeztek ki ezen a helyen. Most, nyolcvan évvel később Oroszország által másodjára is megölték őket. A Drobickij Jarban orosz lövedékek által tönkretett menóra újabb kérdéseket vet fel a világ zsidó közössége felé: hány ilyen bűntettet engedhetünk meg Oroszországnak a közös történelmünk ellen a mi Ukrajnánk földjén? Az orosz csapatoknak kiadták a parancsot: pusztítsanak el mindent, ami a nemzetünket nemzetté teszi, a népünket néppé, a kultúránkat kultúrává. Pontosan így akarták elfoglalni a nácik is Európát nyolcvan évvel ezelőtt, és pontosan így viselkednek a megszállók is Ukrajnában. Senki nem fog megbocsátani nekik, és lesz felelősségrevonás, akárcsak 77 évvel ezelőtt. Valószínűleg nem Nürnbergben, de hasonló fellépéssel. Meglátjátok. Mindenki látni fogja majd, ezt garantálom" – zárta éjszakai beszédét a zsidó Zelenszkij.

(MTI - Telex nyomán)