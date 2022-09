Külföld, Elcsatolt részek :: 2022. szeptember 30. 16:05 ::

Román fogyasztóvédelmi alelnök: a mocskos vonatra üléshez képest a koronavírus jótétemény

Szennyes vasúti kocsik miatt 30 ezer lejnyi (2,5 millió forint) bírságot szabott ki a román fogyasztóvédelem (ANPC) a CFR állami vasúti társaságra, és elrendelte kilenc személyszállító szerelvény ideiglenes kivonását a forgalomból - közölte pénteken az Agerpres hírügynökség.

A hatóság képviselői néhány hónap elteltével tértek vissza két bukaresti vasúti kocsiszínbe, hogy ellenőrizzék, kijavították-e azokat rendellenességeket, amelyekért az első vizsgálat során még csak figyelmeztetésben részesítették a CFR-t.



A képek illusztrációk, a szintén legendás indiai állapotokat mutatják

"Mintha megállt volna az idő. Egy vödör, egy koszos rongy és mérhetetlen hanyagság. Vonatra ülni manapság meglehetősen viszontagságos vállalkozás, amelyhez képest a koronavírus egy jótéteménynek tűnik. A jelek szerint a CFR nem más, mint egy fejőstehén" - idézte Horia Constantinescunak, az ANPC elnökének az élménybeszámolóját az Agerpres.

Szakadt, pecsétes üléshuzatok és fejtámlák, szemetes padló, kiürítetlen, évtizedes kosztól ragadó szemétgyűjtők, poros szellőzőberendezések, mocskos, rozsdás, törött mosdókagylók, bűzlő mellékhelyiségek, papír, szappan és fertőtlenítőszerek nélkül - sorolta az ANPC az ellenőrök által tapasztalt problémákat.

A hatóság ezúttal bírságokat is kiszabott, és megtiltotta a CFR-nek, hogy forgalomba állítsa a kifogásolt személyszállító szerelvényeket, amíg nem fertőtlenítik őket. (Időnként nálunk is komolyan vehetnék ezt, például a BKV bizonyos járatain, és nem kellene engedni felszállni teljesen higiénamentes egyéneket, akiknek jelenleg még az utazás is "ingyen" van - a szerk.)

(MTI)