A „magyar” ezúttal is hallgatott

A Sirín Ábú ’Ákilá (شيرين أبو عاقلة) meggyilkolásáról és temetéséről szóló beszámolónkban annak idején megjegyeztük, hogy az Ál-Dzsázírá sztárriporterének meggyilkolása nem érte el az izraeli történésekre egyébként igen érzékeny „magyar” sajtó ingerküszöbét. De nem számolt be arról sem, hogy az újságírónő temetési menetére rárontó izraeli rendőrök ütlegelték a koporsóvivőket . Így történt ezúttal is, amikor nem számolt be a Ferenc pápa és az Ábu ’Ákilá család három nappal ezelőtti találkozójáról, illetve a televíziós újságírónő lelki üdvéért Róma város egyik híres templomában, a Santa Maria in Cosmedin-templomban celebrált szentmiséről. A „magyar” sajtó figyelmetlenségére talán mentségül szolgálhat, hogy a meggyilkolt személy nem volt zsidó…