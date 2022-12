Külföld :: 2022. december 18. 12:22 ::

Eddig több mint 133 ezren érkeztek Ukrajnából Szerbiába - 140 ezer orosz is jött

Az ukrajnai háború kitörése óta több mint 133 ezer ukrajnai menekült haladt át Szerbián - közölte a szerbiai menekültügyi főbiztosság vasárnap.

A közlemény szerint a főbiztosság körülbelül négyezer menekültnek segített szállást találni, míg 83-an az egyik befogadóközpontban tartózkodnak.

"Népünk a múltban már megismerte, milyen az, amikor erőszak miatt kell elhagynod az országodat, és hogy azokban a pillanatokban, milyen sokat jelent, ha valaki segít, és lehetőséget teremt arra, hogy új életet kezdj" - írta Natasa Stanisavljevic menekültügyi főbiztos a közleményben.

A Blic című belgrádi napilap szerint az ukrajnai háború kezdete óta több mint 140 ezer orosz is érkezett Szerbiába. Ők ideiglenes letelepedési engedélyt is kértek. A lap adatai szerint február 24. óta mintegy 23 ezer ukrán állampolgár is kért letelepedési engedélyt a nyugat-balkáni országban.

A menekültügyi főbiztosság vasárnapi közleménye arra is kitért, hogy a szerb kormánnyal közösen az utóbbi néhány évben több mint 26 ezer menekültnek segített, többségük a volt Jugoszlávia területéről származik, és több mint hatezren Koszovóból érkeztek.

(MTI)