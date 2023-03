Külföld, Lapszemle :: 2023. március 24. 17:02 ::

Amerikai oknyomozó újságíró: a CIA gyártotta le az Északi Áramlat felrobbantásának "alternatív történetét"

A Biden-adminisztráció továbbra sem ismeri el, hogy ő robbantatta fel az Északi Áramlatot – írja újabb cikkében Seymour Hersh Pulitzer-díjas amerikai oknyomozó újságíró.



Biden és Scholz 2023. március 3-án az Ovális Irodában (fotó: Adam Schultz / Fehér Ház)

Hersh még február közepén írta meg névtelen hírszerzési forrásokra hivatkozva, hogy az USA robbantotta fel az Északi Áramlat-gázvezetéket, ami a Balti-tenger alatt köti össze Oroszországot és Németországot. A cikkben kifejti, hogy az Egyesült Államok kormánya a CIA-val karöltve miként tervezte meg a vezetékek felrobbantását, hogyan robbantották fel azokat, valamint hogyan próbálták meg kezelni a robbantás utóhatását. Hersh azt állítja: az Egyesült Államok búvárai a Baltops 2022 nemzetközi hadgyakorlat leple alatt C4-tölteteket helyeztek el a gázvezetékek körül, amiket később felrobbantottak. Az újságíró forrásai szerint a parancsot maga Joe Biden adta ki.

A Fehér Ház „teljesen hamisnak és teljes kitalációnak” minősítette Hersh cikkét.

Mostani, The Cover-up (Az elfedés) című, rövidebb cikkében Hersh összefoglalja, hogy mi történt – pontosabban mi nem történt – azóta. Mint írja: a nyugat-európai – főleg a német – sajtó foglalkozott az értesüléseivel, de az amerikai elhallgatta azt. Olaf Scholz német kancellár március elején találkozott Joe Bidennel, de az egyetlen, CNN által Scholz-cal készített interjúban nem kérdeztek rá az ügyre.

Hozzáteszi: a két kormány nyilvánosan nem foglalkozott az üggyel, de saját névtelen diplomáciai forrása szerint „a CIA-t megkérték, hogy gyártson le egy fedősztorit a német titkosszolgálattal együttműködve, amit el lehetne adni az amerikai és német médiának, mint az Északi Áramlat 2. megsemmisítésének alternatív történetét.”

Hersh emlékeztet, hogy az elmúlt hetekben újabb elmélet jelent meg az amerikai és a német nyilvánosságban a robbantásról. A szerző ezt nem részletezi, de egyébként az újabb megjelent elmélet szerint a robbantás elkövetésének nyomai Ukrajna irányába vezetnek, ám arra nincs bizonyíték, hogy ki rendelte meg az akciót.

Erre reagálva Volodimir Zelenszkij tagadta, hogy Ukrajnának köze lenne az Északi Áramlat gázvezetékeken tavaly ősszel a Balti-tengeren történt robbantásokhoz. Szerinte ezeket az információkat azért terjesztik, hogy lassítsák a segélynyújtást Ukrajnának.

Seymour Hersh amerikai oknyomozó újságíró, politikai író először 1969-ben szerzett elismerést a vietnami háború alatti My Lai-i mészárlás és annak eltussolásának feltárása miatt, amiért 1970-ben megkapta a nemzetközi tudósításért járó Pulitzer-díjat. Az 1970-es években Hersh a The New York Times számára tudósított a Watergate-botrányról, és feltárta Kambodzsa titkos bombázását. 2004-ben beszámolt az amerikai hadsereg Abu Ghraib börtönben fogvatartottakkal szembeni rossz bánásmódjáról. Két National Magazine Awardot és öt George Polk-díjat is nyert. 2004-ben megkapta a George Orwell-díjat.

Hersh azzal vádolta az Obama-kormányzatot, hogy hazudik az Oszama bin Laden halála körüli eseményekről, és vitatta azt az állítást, hogy az Aszad-rezsim vegyi fegyvereket vetett be civilek ellen a szíriai polgárháborúban.

(Mandiner nyomán)