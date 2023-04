Többé nem ejtünk foglyokat, mindenkit megölünk – fogalmazott Jevgenyij Prigozsin, az orosz Wagner-zsoldoscsoport vezetője, aki az üzenetében azt is kifejtette, hogy semmilyen nemzetközi egyezményt nem szegnek majd meg, hiszen foglyokat továbbra sem ölnek. Csak egyszerűen nem ejtenek foglyokat.

Prigozsint az a videó bőszítette fel, amelyen állítólag az látható, hogy két ukrán katona lelövi az orosz foglyokat, akiket őrizniük kellett volna. A Wagner-zsoldoscsoport vezetője azt is hozzátette, hogy egyelőre nem tudják, kiket lőhettek le a videón, ugyanakkor feltehetően a zsoldosokhoz tartoztak az áldozatok.

Jevgenyij Prigozsin hangsúlyozta, hogy semmilyen nemzetközi egyezményt nem szegnek majd meg, foglyokat továbbra sem ölnek. Ám egyszerűen csak nem ejtenek foglyokat, mindenkit megölnek a harctéren.

Az orosz–ukrán háború kirobbanása óta gyakorlatilag mind a két harcoló fél azzal vádolja a másikat, hogy hadifoglyokat végez ki.

A The Moscow Times című lap szerint Prigozsin továbbra is tagadja, hogy ehhez köze lenne a zsoldosseregének, pedig több egykori dezertáló katona is az általuk parancsra elkövetett kegyetlenségekről számolt be, például kisgyermekek agyonlövéséről.