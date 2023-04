Külföld :: 2023. április 25. 08:20 ::

Kitessékelik Guaidót Kolumbiából

Juan Guaido venezuelai ellenzéki vezető hétfőn váratlanul bejelentette, hogy Kolumbiában tartózkodik egy nemzetközi konferencián, amelynek célja a venezuelai politikai párbeszéd holtpontjáról való kilábalás, de amelyre sem az ellenzéket, sem a venezuelai kormányt nem hívták meg. A kolumbiai hatóságok azonnali távozásra szólították fel Guaidót.

Gustavo Petro kolumbiai elnök kezdeményezésére mintegy 20 ország, köztük az Egyesült Államok és Franciaország kedden Bogotában találkozik, hogy megpróbálják felélénkíteni a 2021 augusztusában Mexikóvárosban megkezdett, de november óta holtponton lévő tárgyalásokat.

Guaido a közösségi oldalakon - utalva a hazájából a gazdasági és politikai válság miatt elmenekült 7 millió emberre - azt írta: "Most érkeztem Kolumbiába, ahogy előttem venezuelaiak milliói tették, gyalog". Nem részletezte, hogyan lépte át a határt, de nagyon könnyen át lehet jutni Kolumbiába az ország északkeleti részén.

Egy ellenzéki forrás szerint Guaido nem lépett kapcsolatba a helyi hatóságokkal, nem esett át sem a rendőrség, sem a bevándorlási hivatal ellenőrzésén, amikor országba érkezett. Az ellenzéki vezetőnek hivatalosan tilos elhagynia a hazáját, több venezuelai bírósági eljárás is folyik ellene, többek között hazaárulás címén.

Alvaro Leyva kolumbiai külügyminiszter a sajtónak elmondta, hogy Guaidót nem hívták meg a konferenciára, és hangsúlyozta: "Ha nem jelentkezik be (a rendőrségen), akkor veszélyben van, mert nem megfelelő módon lépett be, és Kolumbiában tiszteletben tartjuk a törvényt".

Nyilatkozatában Guaido bizakodását fejezte ki, hogy a csúcstalálkozón sikerül elérni, hogy a Nicolas Maduro venezuelai elnök vezette kormány asztalhoz üljön Mexikóban, és hogy a konfliktus megoldásaként a szabad és tisztességes választások hiteles menetrendjében állapodjanak meg.

Nicolas Maduro venezuelai elnök, akit szintén nem hívtak meg, "időszerűtlennek, alkalmatlannak és ostobának" nevezte Guaidó lépését.

Guaidót, aki a 2024-es elnökválasztás ellenzéki előválasztásán indul, az Egyesült Államok "ideiglenes elnökként" ismerte el 2019 januárja és 2023 között. Maduro 2019-es vitatott újraválasztása után, az ellenzék által bojkottált választáson kiáltotta ki magát elnöknek.

Kolumbia volt Guaido legfőbb szövetségese a régióban, amikor azt Gustavo Petro elődje, a konzervatív Ivan Duque vezette, aki megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Maduróval.

Gustavo Petro, Kolumbia történetének első baloldali elnöke, egyre közelebb került Caracashoz, helyreállította a diplomáciai kapcsolatokat és bekapcsolódott a venezuelai politikai tárgyalási folyamatba. Múlt csütörtökön arra kérte Joe Biden amerikai elnököt, hogy fokozatosan oldja fel a Venezuelával szembeni szankciókat.

Frissítés: kiutasították

A venezuelai ellenzéki vezető később bejelentette, hogy kiutasították Kolumbiából. A Twitteren közzétett videóban azt mondta: azért lépett be Kolumbiába, hogy a venezuelai kormány üldözése elől meneküljön, de most úgy érzi, hogy Nicolás Maduro elnök Kolumbiában is üldözi.

"A diktatúra üldözése, sajnos, ma Kolumbiára is átterjedt" - mondta Guaidó a videóban. Hozzátette, hogy az Egyesült Államokba tartó kereskedelmi járaton ül, és szerdán többet fog mondani.

(MTI nyomán)