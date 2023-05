Külföld :: 2023. május 9. 08:54 ::

Kanada kiutasított egy parlamenti képviselő megfélemlítésével próbálkozó kínai diplomatát

Kanada hétfőn kiutasított egy kínai diplomatát, akit egy hírszerzési jelentés nyomán azzal vádoltak meg, hogy megpróbálta megfélemlíteni az észak-amerikai ország egyik parlamenti képviselőjét, mert az bírálta a pekingi vezetés hszincsiangi ujgur muszlim kisebbséggel szembeni bánásmódját.

"Kanada úgy döntött, hogy nemkívánatos személlyé nyilvánítja Csao Vejt" - közölte Melanie Joly kanadai külügyminiszter. Hozzátette, hogy a döntést gondos mérlegelés alapján hozták meg.

Az ottawai kínai nagykövetség egyelőre nem reagált az ügyben.

A diplomata kiutasítása azonban tovább súlyosbítja Kanadának az egyébként is feszült kapcsolatát második számú kereskedelmi partnerével, Kínával. A Kanadai Biztonsági Hírszerző Szolgálat (CSIS) még 2021-ben jelentést tett közzé a kínai befolyásszerzésről Kanadában. A dokumentum információkat tartalmazott lehetséges fenyegetésekről a kanadai parlament egyik konzervatív képviselőjével, Michael Chonggal és családjával szemben.

Kína mindazonáltal azt állítja, hogy nem avatkozott Kanada belügyeibe, és nem is érdekelt ebben. Kína torontói főkonzulátusa szerint Chong ügyében a jelentés teljességgel alaptalan vádakat tartalmaz.

A CSIS-dokumentum május elsején került nyilvánosságra amikor a kanadai The Globe and Mail című hírlap arról cikkezett, hogy a kínai hatóságok információt gyűjtöttek Michael Chongról és Kínában élő családjáról. Az újság szerint mindezt azért tették, hogy példát statuáljanak, másokat elrettentve a pekingi vezetéssel szembeni álláspontoktól.

"Nem fogjuk eltűrni a külföldi beavatkozás semmilyen formáját" - hangoztatta hétfőn Joly.

A The Globe and Mail úgy tudja, Csao is részt vett a kanadai parlamenti képviselő ellen irányuló információgyűjtésben.

Chong 2021-ben sikeresen kezdeményezte a parlamenti határozat elfogadását, amely népirtásnak nyilvánította a kínai hatóságok ujgurokkal szembeni fellépését. Chong az újságcikk megjelenését követően ismételten követelte Csao kiutasítását, és tétlenséggel vádolta Justin Trudeau miniszterelnök kormányát.

(MTI)